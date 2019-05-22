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Summer of Changsha
Киноафиша Фильмы Summer of Changsha
Summer of Changsha / Liu Yu Tian

Summer of Changsha, 2019

2019 / Китай
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 22 мая 2019
Возраст 18+
Режиссер
Цзу Фэн
В ролях
Цзу Фэн
Чэнь Минхао
Тянь Юй
Лу Хуанг
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.7
Оцените 13 голосов
5.7 IMDb
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Постер фильма Summer of Changsha 2 постера
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