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Постер фильма Сяо Хун, или падающие цветы
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Киноафиша Фильмы Сяо Хун, или падающие цветы

Сяо Хун, или падающие цветы

Xiao Hong 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Героиню этой биографической драмы, известную китайскую писательницу Сяо Хун, позволительно назвать «китайской Мариной Цветаевой». Тонкая и независимая натура, Сяо Хун пожертвовала семейным благополучием ради творческого самовыражения и личной свободы. Пройдя через нищету, она утвердилась в литературной элите гоминьдановского Китая. Вместе с тем, избранный жребий заставляет ее отказаться от новорожденной дочери, а ее поиски близкого мужчины оборачиваются глубокими разочарованиями.

Следя за перипетиями судьбы Сяо Хун, создатели фильма переносят нас из заснеженного Харбина с православными храмами в южный «вестернизированный» Шанхай, из Японии – в охваченный войной Гонконг. Неординарному характеру героини соответствует не менее колоритная эпоха.

Страна Китай
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 20 июня 2012
Дата выхода
20 июня 2012 Китай
Производство Harbin Provincial Party Committee Propaganda Department, Heilongjiang Broadcast and Television Station, Heilongjiang People's Radio
Другие названия
Xiao Hong, Falling Flowers, 蕭紅, Kwiaty rozkwitaja w samotnosci, 萧红
Режиссер
Хо Цзянци
В ролях
Сун Цзя
Хуан Цзюэ
Хуан Цзюэ
Ван Жэньцзюнь
Чжан Бо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
6.3 IMDb
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