Героиню этой биографической драмы, известную китайскую писательницу Сяо Хун, позволительно назвать «китайской Мариной Цветаевой». Тонкая и независимая натура, Сяо Хун пожертвовала семейным благополучием ради творческого самовыражения и личной свободы. Пройдя через нищету, она утвердилась в литературной элите гоминьдановского Китая. Вместе с тем, избранный жребий заставляет ее отказаться от новорожденной дочери, а ее поиски близкого мужчины оборачиваются глубокими разочарованиями.

Следя за перипетиями судьбы Сяо Хун, создатели фильма переносят нас из заснеженного Харбина с православными храмами в южный «вестернизированный» Шанхай, из Японии – в охваченный войной Гонконг. Неординарному характеру героини соответствует не менее колоритная эпоха.