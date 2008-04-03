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Дети Хуан Ши Дети Хуан Ши
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The Children of Huang Shi

Дети Хуан Ши, 2008

2008 / Австралия / Китай / Германия
7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
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1938 год. Японо-китайская война началась не так давно, но территория Японии практически полностью находится в руках захватчиков. Неоккупированным остается лишь район, в котором находятся европейские граждане, в том числе военные корреспонденты. Главный герой фильма, британский журналист Джордж Хогг, пишет материал о зверствах военных. Во время очередной вылазки молодой человек попадает в плен, но спасается с помощью китайских ополченцев. По их совету Джордж отправляется в Хуан Ши, а по дороге судьба сводит его с китайскими сиротами и медсестрой Ли Пирсон. Вместе они продолжают опасный и нелегкий путь к убежищу…

  • Фильм основан на реальных событиях. Во время японо-китайской войны британский путешественник Джордж Хогг сумел вывести с захваченной японцами территории около 60 детей-сирот. 
  • В съемках фильма принимали участие практически 10 тысяч статистов. 
  • Несмотря на то, что действие разворачивается в 1930-х годах, в одной из сцен можно увидеть паровоз с логотипом компании “Китайские железные дороги”, утвержденном только в 1950 году. 
  • Съемки фильма в основном проходили в Китае, в таких городах как Ляньчэн, Шанхай, Дуньхуан, а также в австралийском Мельбурне.

Молодой английский журналист Джордж Хогг и австралийская медсестра Ли Пирсон должны спасти от смерти группу осиротевших детей во время японского вторжения в Китай в 1937 году. Задача главных героев — переправить 60 ребятишек через горы Лю Пан Шан в безопасную местность.

7.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 3 апреля 2008
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $40 000 000
Режиссер
Роджер Споттисвуд
Роджер Споттисвуд
В ролях
Джонатан Риз Мейерс
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Мишель Йео
Мишель Йео
Чоу Юнь-Фат
Чоу Юнь-Фат
Все актеры и съемочная группа
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саундтрек фильма Дети Хуан Ши
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