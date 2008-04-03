Дети Хуан Ши, 2008

1938 год. Японо-китайская война началась не так давно, но территория Японии практически полностью находится в руках захватчиков. Неоккупированным остается лишь район, в котором находятся европейские граждане, в том числе военные корреспонденты. Главный герой фильма, британский журналист Джордж Хогг, пишет материал о зверствах военных. Во время очередной вылазки молодой человек попадает в плен, но спасается с помощью китайских ополченцев. По их совету Джордж отправляется в Хуан Ши, а по дороге судьба сводит его с китайскими сиротами и медсестрой Ли Пирсон. Вместе они продолжают опасный и нелегкий путь к убежищу…