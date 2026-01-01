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Постер фильма Женщина с Озера Благоухающих Душ
7.3
Киноафиша Фильмы Женщина с Озера Благоухающих Душ
7.3

Женщина с Озера Благоухающих Душ

, 1993
Xiang hu nu / The Women from the Lake of Scented Souls
Китай / драма / 18+
Постер фильма Женщина с Озера Благоухающих Душ
7.3

О фильме

За плечами главной героини фильма, хозяйки маслодельни Сянь Эршао – тяжелая и типичная для многих китаянок жизнь: замужество с детских лет, тяжкий труд, забота об алкоголике-муже и больном сыне. Жизнь и эпоха экономических реформ дает героине шанс. Японцы финансируют ее малое предприятие, торговля идет в гору. На полученные деньги Эршао находит для сына красавицу-невесту.

Однако забрезжившее счастье оборачивается печальным открытием. Эршао понимает, что ее невестка, отданная замуж за нелюбимого и психически ущербного мужчину, в сущности, повторяет ее собственную судьбу. К тому же и в личной жизни самой Эршао, живущей на берегу сказочно красивого озера, сказочной идиллии не наступает. Умная и волевая героиня стоит перед необходимостью принять трудное решение.

В ролях

Сыцинь Гаова
Xiang Er Sao
Южуань Ву
Huanhuan
Кэшэн Лэй
Que Er Shu
Чен Баого
Ren Zhongshi
Xiaoguang Hu
Dun Zi
Linlang Ye
Nanny
Hui Zhang
Jin Hai
Сяоцин Ма
Lingzhi
Режиссер Се Фэй
Сценарист Се Фэй, Daxin Zhou
Композитор Liping Wang
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 4 ноября 1993
Дата выхода
4 ноября 1993 Нидерланды
13 августа 1994 Южная Корея 15
Производство Changchun Film Studio, Tianjin Film Studio
Другие названия
Xiang hun nü, Woman Sesame Oil Maker, Güzel Kokulu Ruhlar Gölünün Kadınları, Ha-Isha sh'Yatzra Shemen Soom-Soom, Illatozó kertek tavának asszonyai, Kobiety znad Jeziora Pachnących Dusz, Kvinden ved den duftende sø, Kvinnorna från själarnas ö, Les femmes du lac aux âmes parfumées, Mujer fabricante de aceite de sésamo, Naiset tuoksuvien sielujen järveltä, Oilmaker's Family, The Women from the Lake of Scented Souls, Жените от езерото на ароматните души, Женщина с озера благоухающих душ, 香魂女, 香魂女 湖に生きる

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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