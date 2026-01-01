За плечами главной героини фильма, хозяйки маслодельни Сянь Эршао – тяжелая и типичная для многих китаянок жизнь: замужество с детских лет, тяжкий труд, забота об алкоголике-муже и больном сыне. Жизнь и эпоха экономических реформ дает героине шанс. Японцы финансируют ее малое предприятие, торговля идет в гору. На полученные деньги Эршао находит для сына красавицу-невесту.

Однако забрезжившее счастье оборачивается печальным открытием. Эршао понимает, что ее невестка, отданная замуж за нелюбимого и психически ущербного мужчину, в сущности, повторяет ее собственную судьбу. К тому же и в личной жизни самой Эршао, живущей на берегу сказочно красивого озера, сказочной идиллии не наступает. Умная и волевая героиня стоит перед необходимостью принять трудное решение.