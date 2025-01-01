Меню
Остров Дунцзи

Dong Ji Dao
1 октября 1942 года. Китайские рыбаки самоотверженно спасают британских военнопленных, выбравшихся из тонущего японского грузового лайнера Lisbon Maru.
Страна Китай
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2025
Бюджет $80 000 000
Производство Beijing Culture, Beijing Enlight Pictures, China Film Co., Ltd.
Другие названия
Dong Ji Dao, Dongji Rescue, Dongji Island, 东极大营救, 东极岛
Режиссер
Zhenxiang Fei
Гуань Ху
Гуань Ху
В ролях
Чжу Илун
Чжу Илун
У Лэй
У Лэй
Ни Ни
Ни Ни
Ян Хаоюй
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
