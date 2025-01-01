Меню
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
Остров Дунцзи
Остров Дунцзи
Dong Ji Dao
Напомним о выходе в прокат
боевик
драма
триллер
О фильме
1 октября 1942 года. Китайские рыбаки самоотверженно спасают британских военнопленных, выбравшихся из тонущего японского грузового лайнера Lisbon Maru.
Развернуть
Страна
Китай
Продолжительность
2 часа 13 минут
Год выпуска
2025
Бюджет
$80 000 000
Производство
Beijing Culture, Beijing Enlight Pictures, China Film Co., Ltd.
Другие названия
Dong Ji Dao, Dongji Rescue, Dongji Island, 东极大营救, 东极岛
Режиссер
Zhenxiang Fei
Гуань Ху
В ролях
Чжу Илун
У Лэй
Ни Ни
Ян Хаоюй
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
