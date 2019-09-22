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Барашек Шон: Фермагеддон Барашек Шон: Фермагеддон
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Барашек Шон: Фермагеддон, 2019

2019 / США / Великобритания / Франция / Бельгия / Китай
7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Межгалактическое приключение самого известного барашка в мире!
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Придирчивые британские зрители уже давно назвали «Барашка Шона» шедевром пластилиновой мультипликации, а ведь этот герой и другие персонажи с фермы знакомы жителям Туманного Альбиона ещё по анимационному сериалу 2007 года. За двенадцать лет интерес к Шону не угас – и даже вылился в три полноценных мультфильма, последний из которых можно будет увидеть на экранах кинотеатров по всему миру.  

В  третьей анимационной ленте барашек Шон окажется в центре космических приключений – ведь ему придётся помочь очаровательной и озорной инопланетянке по имени Лу-Ла. После того, как разбился её космический корабль, новая подруга Шона совершенно не представляет, как ей добраться домой. К счастью, земные барашки отличаются редкостным дружелюбием и всегда готовы прийти на помощь. Вот только Шон не знает, что по следу Лу-Лы уже идут коварные охотники за инопланетянами. Поэтому сделать «большой шаг для всего овечества» ему стоит как можно раньше.

Режиссёрами «Фермагеддона» стали Уилл Бечер и Ричард Фелан, работавшие ещё над анимационным сериалом. Что ещё порадует давних поклонников Шона? Конечно, фирменный юмор, лаконичные реплики героев и нестареющая пластилиновая техника, знакомая аудитории «Уоллеса и Громита», а также «Побега из курятника». 

В «Фермагеддоне» внимательных зрителей ждёт огромное количество отсылок к популярным фантастическим фильмам современности и прошлых лет. Первую из них, к «Контакту» Роберта Земекиса, можно будет заметить в самом начале мультфильма.

Ещё один интересный момент для любителей фантастики: в «Фермагеддоне» будет использован сандутрек к фильму Стэнли Кубрика 1968 года «2001 год: Космическая одиссея». Кроме того, на кусочке тоста можно будет заметить изображение обелиска, знакомое поклонникам Кубрика по первым минутам классической ленты.

В мультфильме будет камео петуха Рустера («Побег из курятника»). Рустера можно будет заметить сидящим на стене с кофейной чашкой – на которой написано его имя. Чашку он, конечно, уронит.

Ещё одна отсылка к киноклассике – это вывеска Milliways на городском супермаркете. Фанаты «Автостопом по Галактике» узнают в ней название ресторанчика на краю вселенной.

Первый мультфильм «Барашек Шон» 2014 года был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший анимационный фильм года.

Впервые зрители увидели барашка Шона в оскароносной короткометражке «Выбрить наголо» ещё в далёком в 1997 году. Образ Шона был создан британским мультипликатором Ником Парком («Уоллес и Громит», «Побег из курятника»).

Межгалактическое приключение самого известного барашка в мире! После крушения «летающей тарелки» на Землю попадает милая и озорная инопланетная гостья по имени Лу-Ла. Здесь она обретает нового друга – Барашка Шона. Только он может помочь ей спастись от охотников за пришельцами и вернуться домой. Вместе им предстоит отправиться туда, куда еще не ступало копытце ни одного барашка.

7.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 23 января 2020
Премьера онлайн 1 апреля 2020
Премьера в мире 22 сентября 2019
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Уилл Бечер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Барашек Шон: Фермагеддон 16 постеров
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Барашек Шон: Фермагеддон смотреть онлайн

Барашек Шон: Фермагеддон
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Остроумный и энергичный барашек Шон продолжает хулиганить. Вместе со своими товарищами по ферме он устраивает всевозможные игры, которые неизменно пресекает пёс хозяина. Но когда бараны в ночи решают заказать пиццу, вместо угощения к ним случайно попадает юная инопланетянка Лу-Ла. Теперь Шон должен помочь ей добраться до космического корабля, не попав в лапы суровых правительственных агентов. Всю рецензию на очередной мультфильм из многолетней серии можно было бы уместить буквально в десяток…
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871723 28 января 2020, 14:56
Самый ужасный и бестолковый мультфиль 😣, зря потраченные деньги
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13 голосов
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22 апреля 2021 11:55
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