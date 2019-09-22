Барашек Шон: Фермагеддон, 2019

Придирчивые британские зрители уже давно назвали «Барашка Шона» шедевром пластилиновой мультипликации, а ведь этот герой и другие персонажи с фермы знакомы жителям Туманного Альбиона ещё по анимационному сериалу 2007 года. За двенадцать лет интерес к Шону не угас – и даже вылился в три полноценных мультфильма, последний из которых можно будет увидеть на экранах кинотеатров по всему миру.
В третьей анимационной ленте барашек Шон окажется в центре космических приключений – ведь ему придётся помочь очаровательной и озорной инопланетянке по имени Лу-Ла. После того, как разбился её космический корабль, новая подруга Шона совершенно не представляет, как ей добраться домой. К счастью, земные барашки отличаются редкостным дружелюбием и всегда готовы прийти на помощь. Вот только Шон не знает, что по следу Лу-Лы уже идут коварные охотники за инопланетянами. Поэтому сделать «большой шаг для всего овечества» ему стоит как можно раньше.
Режиссёрами «Фермагеддона» стали Уилл Бечер и Ричард Фелан, работавшие ещё над анимационным сериалом. Что ещё порадует давних поклонников Шона? Конечно, фирменный юмор, лаконичные реплики героев и нестареющая пластилиновая техника, знакомая аудитории «Уоллеса и Громита», а также «Побега из курятника».
В «Фермагеддоне» внимательных зрителей ждёт огромное количество отсылок к популярным фантастическим фильмам современности и прошлых лет. Первую из них, к «Контакту» Роберта Земекиса, можно будет заметить в самом начале мультфильма.
Ещё один интересный момент для любителей фантастики: в «Фермагеддоне» будет использован сандутрек к фильму Стэнли Кубрика 1968 года «2001 год: Космическая одиссея». Кроме того, на кусочке тоста можно будет заметить изображение обелиска, знакомое поклонникам Кубрика по первым минутам классической ленты.
В мультфильме будет камео петуха Рустера («Побег из курятника»). Рустера можно будет заметить сидящим на стене с кофейной чашкой – на которой написано его имя. Чашку он, конечно, уронит.
Ещё одна отсылка к киноклассике – это вывеска Milliways на городском супермаркете. Фанаты «Автостопом по Галактике» узнают в ней название ресторанчика на краю вселенной.
Первый мультфильм «Барашек Шон» 2014 года был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший анимационный фильм года.
Впервые зрители увидели барашка Шона в оскароносной короткометражке «Выбрить наголо» ещё в далёком в 1997 году. Образ Шона был создан британским мультипликатором Ником Парком («Уоллес и Громит», «Побег из курятника»).
Межгалактическое приключение самого известного барашка в мире! После крушения «летающей тарелки» на Землю попадает милая и озорная инопланетная гостья по имени Лу-Ла. Здесь она обретает нового друга – Барашка Шона. Только он может помочь ей спастись от охотников за пришельцами и вернуться домой. Вместе им предстоит отправиться туда, куда еще не ступало копытце ни одного барашка.