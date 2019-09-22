Барашек Шон: Фермагеддон, 2019

Придирчивые британские зрители уже давно назвали «Барашка Шона» шедевром пластилиновой мультипликации, а ведь этот герой и другие персонажи с фермы знакомы жителям Туманного Альбиона ещё по анимационному сериалу 2007 года. За двенадцать лет интерес к Шону не угас – и даже вылился в три полноценных мультфильма, последний из которых можно будет увидеть на экранах кинотеатров по всему миру.

В третьей анимационной ленте барашек Шон окажется в центре космических приключений – ведь ему придётся помочь очаровательной и озорной инопланетянке по имени Лу-Ла. После того, как разбился её космический корабль, новая подруга Шона совершенно не представляет, как ей добраться домой. К счастью, земные барашки отличаются редкостным дружелюбием и всегда готовы прийти на помощь. Вот только Шон не знает, что по следу Лу-Лы уже идут коварные охотники за инопланетянами. Поэтому сделать «большой шаг для всего овечества» ему стоит как можно раньше.

Режиссёрами «Фермагеддона» стали Уилл Бечер и Ричард Фелан, работавшие ещё над анимационным сериалом. Что ещё порадует давних поклонников Шона? Конечно, фирменный юмор, лаконичные реплики героев и нестареющая пластилиновая техника, знакомая аудитории «Уоллеса и Громита», а также «Побега из курятника».