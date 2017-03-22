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Киноафиша Фильмы Имитация жизни
Life Imitation

Имитация жизни, 2017

2017 / Китай
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 22 марта 2017
Возраст 16+
Режиссер
Чэнь Чжоу
В ролях
Чэнь Чжоу
Все актеры и съемочная группа
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