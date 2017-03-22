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Имитация жизни
Life Imitation
Имитация жизни, 2017
2017 / Китай
7.1
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жанр:
документальный
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7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2017
Премьера в мире
22 марта 2017
Возраст
16+
Режиссер
Чэнь Чжоу
В ролях
Чэнь Чжоу
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