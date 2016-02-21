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Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
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Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты, 2016

2016 / США / Китай
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Продолжение мультфильма о Лягушачьем Королевстве
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» - это продолжение китайского мультфильма 2013 года. В этот раз на смену постановщикам Нельсону Шину и Мелани Симка пришли режиссёры Пэн Фэй и Чан Гуанси («Лотосовый фонарь»). Героев озвучили Энтони Падилья («Angry Birds в кино»), Иэн Хэкокс («Angry Birds в кино»), Эмбир Чилдерс («Охотники на гангстеров», «Мастер»), Джон Ловиц («Монстры на каникулах», «Мелкие мошенники») и другие.

В прошлый раз принцессе лягушек пришлось участвовать в Олимпийских играх, чтобы выиграть право на собственные руку и сердце. Теперь эти времена позади, однако героине мультфильма «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» вновь предстоит работать под прикрытием. Дело в том, что в Лягушачье Королевство вторгся враг, желающий заполучить магический артефакт. Король призывает своих лучших бойцов на борьбу со злодеями, но он не знает, что среди них оказалась его собственная дочь.

- «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» - это сиквел мультфильма «Принцесса-лягушка» 2013 года

- Мультфильм «Принцесса-лягушка», который является первой частью, вышел в российский прокат в 2016 году. Таким образом, в России продолжение будет показано с разницей лишь в год

- Режиссёр фильма Чан Гуанси является обладателем награды Каннского кинофестиваля за свой короткометражный дебют «Вариации главы академии» (1987 год)

- Для режиссёра Пэн Фэя мультфильм «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» является дебютом, тогда как для его коллеги Чана Гуанси это вторая картина за последние 17 лет

- Главных героев озвучили Энтони Падилья и Иэн Хэкокс, которые вместе составляют команду Smosh - популярный YouTube канал, который является одним из самых просматриваемых в истории 

С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса. 

6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 июля 2017
Премьера в мире 21 февраля 2016
Возраст 6+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Чан Гуанси
Чан Гуанси
В ролях
Энтони Падилья
Иэн Хэкокс
Эмбир Чилдерс
Эмбир Чилдерс
Все актеры и съемочная группа
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Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты смотреть онлайн

Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты
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за 1 рубль
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Это продолжение незатейливого китайского мультфильма 2013 года, в котором бунтует принцесса Лягушачьего Королевства. Тогда героиня, не захотев выходить замуж, сбежала из царского ложа и прикинулась парнем. Надев кепку и пририсовав смешные усики, она пустилась во все тяжкие – нашла друзей, любовь и спасла отцовскую монархию. Во второй части принцесса снова делает ноги, присоединившись к команде «лучших воинов». На этот раз их цель – найти магический артефакт, Хрустальную…
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