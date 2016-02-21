Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты, 2016

«Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» - это продолжение китайского мультфильма 2013 года. В этот раз на смену постановщикам Нельсону Шину и Мелани Симка пришли режиссёры Пэн Фэй и Чан Гуанси («Лотосовый фонарь»). Героев озвучили Энтони Падилья («Angry Birds в кино»), Иэн Хэкокс («Angry Birds в кино»), Эмбир Чилдерс («Охотники на гангстеров», «Мастер»), Джон Ловиц («Монстры на каникулах», «Мелкие мошенники») и другие.

В прошлый раз принцессе лягушек пришлось участвовать в Олимпийских играх, чтобы выиграть право на собственные руку и сердце. Теперь эти времена позади, однако героине мультфильма «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» вновь предстоит работать под прикрытием. Дело в том, что в Лягушачье Королевство вторгся враг, желающий заполучить магический артефакт. Король призывает своих лучших бойцов на борьбу со злодеями, но он не знает, что среди них оказалась его собственная дочь.