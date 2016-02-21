Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты, 2016

«Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» - это продолжение китайского мультфильма 2013 года. В этот раз на смену постановщикам Нельсону Шину и Мелани Симка пришли режиссёры Пэн Фэй и Чан Гуанси («Лотосовый фонарь»). Героев озвучили Энтони Падилья («Angry Birds в кино»), Иэн Хэкокс («Angry Birds в кино»), Эмбир Чилдерс («Охотники на гангстеров», «Мастер»), Джон Ловиц («Монстры на каникулах», «Мелкие мошенники») и другие.
В прошлый раз принцессе лягушек пришлось участвовать в Олимпийских играх, чтобы выиграть право на собственные руку и сердце. Теперь эти времена позади, однако героине мультфильма «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» вновь предстоит работать под прикрытием. Дело в том, что в Лягушачье Королевство вторгся враг, желающий заполучить магический артефакт. Король призывает своих лучших бойцов на борьбу со злодеями, но он не знает, что среди них оказалась его собственная дочь.
- «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» - это сиквел мультфильма «Принцесса-лягушка» 2013 года
- Мультфильм «Принцесса-лягушка», который является первой частью, вышел в российский прокат в 2016 году. Таким образом, в России продолжение будет показано с разницей лишь в год
- Режиссёр фильма Чан Гуанси является обладателем награды Каннского кинофестиваля за свой короткометражный дебют «Вариации главы академии» (1987 год)
- Для режиссёра Пэн Фэя мультфильм «Принцесса-лягушка: Тайна волшебной комнаты» является дебютом, тогда как для его коллеги Чана Гуанси это вторая картина за последние 17 лет
- Главных героев озвучили Энтони Падилья и Иэн Хэкокс, которые вместе составляют команду Smosh - популярный YouTube канал, который является одним из самых просматриваемых в истории
С давних пор в уютном живописном и скрытом от посторонних глаз месте раскинулось Лягушачье Королевство — страна, в которой лягушки живут в мире и согласии, и каждый их день наполнен радостью и весельем. Однако злодеи вознамерились выкрасть магический амулет — Хрустальную лягушку, без которого жители королевства не смогут пережить зиму. Чтобы помешать им, король собирает отряд из отчаянных парней, в который тайно записывается и принцесса.