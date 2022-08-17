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Фильмы
Док Станция #2
Док Станция #2
, 2022
Док Станция #2
Россия, Китай / документальный, короткометражный / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
О фильме
В этой подборке – фильмы о силе духа, чуде исцеления и вере несмотря ни на что.
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Режиссер
DJ Furth
,
Кадрия Туктамышева
,
Дмитрий Олейник
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия / Китай
Продолжительность
1 час 7 минут
Год выпуска
2022
Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы
Обновлено 17 августа 2022
Кадры из фильма
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