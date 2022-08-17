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Постер фильма Док Станция #2
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Док Станция #2

, 2022
Док Станция #2
Россия, Китай / документальный, короткометражный / 18+
Постер фильма Док Станция #2

О фильме

В этой подборке – фильмы о силе духа, чуде исцеления и вере несмотря ни на что.

Режиссер DJ Furth, Кадрия Туктамышева, Дмитрий Олейник
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / Китай
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 2022

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 17 августа 2022

Отзывы о фильме

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