Медицина будущего совершает прорыв: вот-вот будет анонсирован новейший препарат, который может задержать старение человека более чем на 10 лет. Теневые организации хотят контролировать новую разработку и отправляют своих киллеров выкрасть все образцы нового препарата. Они не остановятся ни перед чем — взрывы, убийства и похищения. Агент спецслужб получает известие, что его сестра, работавшая на проекте по разработке сыворотки, была похищена. Теперь его по-настоящему разозлили, и он решает действовать.