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Постер фильма Заложница. Цена спасения
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Киноафиша Фильмы Заложница. Цена спасения

Заложница. Цена спасения

Angry Rescue
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Медицина будущего совершает прорыв: вот-вот будет анонсирован новейший препарат, который может задержать старение человека более чем на 10 лет. Теневые организации хотят контролировать новую разработку и отправляют своих киллеров выкрасть все образцы нового препарата. Они не остановятся ни перед чем — взрывы, убийства и похищения. Агент спецслужб получает известие, что его сестра, работавшая на проекте по разработке сыворотки, была похищена. Теперь его по-настоящему разозлили, и он решает действовать.

Страна Китай
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2025
Бюджет $3 000 000
Другие названия
Angry Rescue
Режиссер
Ren Haixuan
В ролях
Тайгер Чен
Хэ Чжэнузюнь
Лю Итун
Ван Цзычэнь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.1 IMDb
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Заложница. Цена спасения
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