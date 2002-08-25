Гада Мэйлин, 2002

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о выходе в прокат О фильме Мэйлин» – почетное звание начальника знаменной стражи, присваиваемое в кочевых монгольских племенах самому сильному и отважному воину. Герой фильма, прототипом которого является реальный предводитель народного восстания в Северном Китае в начале ХХ века, получает это звание, служа правителю Дархана и своим соплеменникам. Однако правитель Дархана пренебрегает интересами своего народа и продает степные угодья японцам, стремящимся подчинить себе Северный Китай. Одновременно они пытаются столкнуть лбами коренных жителей степей, монголов, и крестьян-китайцев. Гада Мэйлин возглавляет восстание против своих и чужеземных угнетателей… Развернуть 6.2 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3 Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 2002 Премьера в мире 25 августа 2002 Режиссер Фэн Сяонин В ролях Эбуси Лю Вэй Делигер Тумэнь Все актеры и съемочная группа 1 постер

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