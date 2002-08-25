Гада Мэйлин, 2002

Мэйлин» – почетное звание начальника знаменной стражи, присваиваемое в кочевых монгольских племенах самому сильному и отважному воину. Герой фильма, прототипом которого является реальный предводитель народного восстания в Северном Китае в начале ХХ века, получает это звание, служа правителю Дархана и своим соплеменникам. Однако правитель Дархана пренебрегает интересами своего народа и продает степные угодья японцам, стремящимся подчинить себе Северный Китай. Одновременно они пытаются столкнуть лбами коренных жителей степей, монголов, и крестьян-китайцев. Гада Мэйлин возглавляет восстание против своих и чужеземных угнетателей…