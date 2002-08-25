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Гада Мэйлин
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Gada Meilin

Гада Мэйлин, 2002

2002 / Китай
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Мэйлин» – почетное звание начальника знаменной стражи, присваиваемое в кочевых монгольских племенах самому сильному и отважному воину. Герой фильма, прототипом которого является реальный предводитель народного восстания в Северном Китае в начале ХХ века, получает это звание, служа правителю Дархана и своим соплеменникам. Однако правитель Дархана пренебрегает интересами своего народа и продает степные угодья японцам, стремящимся подчинить себе Северный Китай. Одновременно они пытаются столкнуть лбами коренных жителей степей, монголов, и крестьян-китайцев. Гада Мэйлин возглавляет восстание против своих и чужеземных угнетателей…
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2002
Премьера в мире 25 августа 2002
Режиссер
Фэн Сяонин
В ролях
Эбуси
Лю Вэй
Делигер Тумэнь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гада Мэйлин 1 постер
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