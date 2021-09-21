Альманах историй для детей состоит из семи небольших фильмов-глав, сделанных разными режиссерами и художниками, — он построен так, будто ребенок растет во время просмотра. Фильм начинается с нежной истории для самых маленьких о маме-крольчихе и ее дочке, разговаривающих за обедом о том, что будет, когда девочка вырастет, будет ли мама скучать без нее. Вторая глава — волшебная сказка о водителе идущего через лес ночного автобуса и о том, как феи-светлячки и благодарные животные провожают его на пенсию. А в последних частях уже нет волшебства, в них рассказывается о детях в современных китайских семьях, но эти фильмы такие же красивые — нарисованные тушью и акварелью, вырезанные из бумаги и похожие на коллажи. В них много любви и прекрасная возможность увидеть, как живут дети в другой стране.