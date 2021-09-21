Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы На светлой стороне

На светлой стороне

Xiang zhe ming liang na fang 18+
О фильме

Альманах историй для детей состоит из семи небольших фильмов-глав, сделанных разными режиссерами и художниками, — он построен так, будто ребенок растет во время просмотра. Фильм начинается с нежной истории для самых маленьких о маме-крольчихе и ее дочке, разговаривающих за обедом о том, что будет, когда девочка вырастет, будет ли мама скучать без нее. Вторая глава — волшебная сказка о водителе идущего через лес ночного автобуса и о том, как феи-светлячки и благодарные животные провожают его на пенсию. А в последних частях уже нет волшебства, в них рассказывается о детях в современных китайских семьях, но эти фильмы такие же красивые — нарисованные тушью и акварелью, вырезанные из бумаги и похожие на коллажи. В них много любви и прекрасная возможность увидеть, как живут дети в другой стране.

Страна Китай
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в мире 21 сентября 2021
Дата выхода
8 января 2022 Китай
Производство Benlai Picture
Другие названия
Xiang zhe ming liang na fang, La belleza de la vida, To the Bright Side, 向着明亮那方
Режиссер
Chen Chen
Xiya Lan
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
