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Постер фильма Блуждающая Земля 3
Киноафиша Фильмы Блуждающая Земля 3

Блуждающая Земля 3

, 2027
Liu Lang Di Qiu 3
Китай / приключения, фантастика
Постер фильма Блуждающая Земля 3

В ролях

Джеки Ву
Джеки Ву
Liu Peiqiang
Энди Лау
Энди Лау
Tu Hengyu
Ли Сюэцзянь
Ли Сюэцзянь
Zhou Zhezhi
Николай Мулаков
Брайан Кит Аллен
Sgt. Nils
Расселл Джеффри Бэнкс
Расселл Джеффри Бэнкс
Manaki
Стивен Дасс
Zhuang Jieqiong
Ли Гуанцзе
Ма Ли
Ма Ли
Цюй Чусяо
Liu Qi
Цинь Ша
Режиссер Франт Гво
Сценарист Gong Geer, Франт Гво, Ruchang Ye
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 3 часа 0 минут
Год выпуска 2027
Производство Beijing Film Studio, China Film Group Corporation (CFGC), G!Film Studio
Другие названия
Liu Lang Di Qiu 3, The Wandering Earth 3, Terra à Deriva 3: Ameaça, Wandering Earth 3 Part One, Wędrująca Ziemia 3, 流浪地球3, 球3

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Обновлено 22 июля 2026

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