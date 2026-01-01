«Великолепный век» показал не все: эти два продукта были строго-настрого запрещены в гареме Сулеймана

«Леди Баг и Супер-кот» нагло копируют эти хиты турдизи: нашла 5 признаков плагиата — сходство 10 из 10

В Азии обожают «Машу и Медведя» настолько, что у них есть свой похожий мультфильм: вы могли его пропустить, а зря

«Рыцарь Семи Королевств» случайно раскрыл один из главных секретов «Игры престолов»: фанаты верили, но не могли доказать

Головокружительный микс — месть + страсть: эти 5 турецких сериалов про запретную любовь станут причиной бессонных ночей

Исторический киноляп в «Бриджертонах»: зрители заметили в кадре то, что выбивается из эпохи на 100 лет

Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8

Начались съемки 2-го сезона «Сегуна»: к касту присоединится звезда «Убить Билла» – вот когда ждать премьеру

Звезда «Офиса» возвращается в комедию: вышел трейлер нового сериала от создателя «Клиники» — дата премьеры уже есть

Создатель «Чернобыля» и «Одних из нас» снимет новый сериал для HBO: проект вновь будет по игре – в ней сценарист «провел 1000 часов»