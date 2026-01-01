Отзывы о фильме
Гонконг, 1950-е. Британские торговцы и китайские триады объединяют силы для расширения своей территории. Они начинают сносить фабрики, не обращая внимания на то, что страдают простые люди. Великий мастер Ип Ман, будущий учитель Брюса Ли, сталкивается с давлением кланов со всех сторон. Он намерен восстановить справедливость и собирает боевую команду, чтобы дать отпор беспредельщикам.
|30 апреля 2026
|Россия
|Экспонента