Ип Ман. Битва кланов

Ip Man: Kung Fu Legend 18+
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Гонконг, 1950-е. Британские торговцы и китайские триады объединяют силы для расширения своей территории. Они начинают сносить фабрики, не обращая внимания на то, что страдают простые люди. Великий мастер Ип Ман, будущий учитель Брюса Ли, сталкивается с давлением кланов со всех сторон. Он намерен восстановить справедливость и собирает боевую команду, чтобы дать отпор беспредельщикам.

 
Страна Китай
Год выпуска 2025
Премьера в мире 30 апреля 2026
Дата выхода
30 апреля 2026 Россия Экспонента
Производство Kai Pictures
Другие названия
Ip Man: Kung Fu Legend, Zong shi ye wen 2, Ип Ман: Битва кланов
Режиссер
Ли Лимин
В ролях
Стивен Дасс
Yu-Hang To
Yiu-King Lee
Yanlong Yan
Tingfei Zhang
