Дядя Хуа владеет антикварным магазином и пользуется уважением всех соседей. У него доброе сердце, и он всегда готов протянуть руку помощи ближнему. Однажды он даже вступает в бой с членами местной банды, которые хотят снести их район. 3 года назад Хуа частично потерял память в результате нападения неизвестных, а дело так и осталось нераскрытым. Никто не догадывается, что за внешностью дружелюбного и доброго пожилого мужчины скрывается профессиональный убийца из спецотряда, а бывшие коллеги вскоре явятся за ним.