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Камбэк

Ling hao zhui sha 18+
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О фильме

Дядя Хуа владеет антикварным магазином и пользуется уважением всех соседей. У него доброе сердце, и он всегда готов протянуть руку помощи ближнему. Однажды он даже вступает в бой с членами местной банды, которые хотят снести их район. 3 года назад Хуа частично потерял память в результате нападения неизвестных, а дело так и осталось нераскрытым. Никто не догадывается, что за внешностью дружелюбного и доброго пожилого мужчины скрывается профессиональный убийца из спецотряда, а бывшие коллеги вскоре явятся за ним.

Страна Китай
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2023
Производство iQIYI Pictures
Другие названия
Ling hao zhui sha, The Comeback, Stary wilk
Режиссер
Suiqiang Huo
В ролях
Саймон Ям
Саймон Ям
Энди Он
Энди Он
Юэнь Ва
Цзян Пэйяо
Норман Чу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
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Камбэк
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