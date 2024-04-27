Для съёмок была построена копия в натуральную величину укреплённого города Коулун, которая, как утверждали, была почти идентична оригиналу. Вопреки заявлениям о том, что декорации были снесены сразу после окончания съёмок, значительные их части были сохранены и использованы в общественных выставках, что позволило более широкой аудитории познакомиться с наследием укреплённого города Коулун.