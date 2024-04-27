Оповещения от Киноафиши
«Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»
Постер фильма Воины сумерек: Осада Коулуна
7.2 Рейтинг IMDb: 6.9
Воины сумерек: Осада Коулуна

Воины сумерек: Осада Коулуна

Jiu Long cheng zhai · Wei cheng 18+
О фильме

Чан Лок Кван — проблемный юноша, бегущий от своего прошлого, по воле случая попадает в город-крепость Коулун — место, где среди хаоса и руин жители пытаются построить собственный порядок. Здесь он обретает для себя дом и совместно с новыми напарниками решает противостоять вторжению Великана, угрожающего захватить власть в городе. Дав клятву защищать Коулун, ставший для них убежищем, символом надежды и нового начала, Воины Сумерек вступают в серию ожесточенных сражений.

Страна Китай / Гонконг
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 21 июня 2024
Премьера в мире 27 апреля 2024
Дата выхода
23 мая 2024 Австралия MA 15+
24 мая 2024 Великобритания 15
14 июня 2024 Вьетнам
28 ноября 2024 Германия 16
1 мая 2024 Гонконг IIB
1 января 2025 Индия
19 июня 2024 Индонезия 17+
4 июля 2024 Камбоджа
2 января 2025 Катар
1 мая 2024 Китай
1 мая 2024 Макао
17 мая 2024 Малайзия
5 декабря 2024 ОАЭ 18TC
9 августа 2024 Пакистан
15 ноября 2024 Польша
17 мая 2024 Сингапур NC16
15 августа 2024 Таиланд 15
17 мая 2024 Тайвань 15+
13 ноября 2024 Филиппины
14 августа 2024 Франция 12
16 октября 2024 Южная Корея 15
17 января 2025 Япония PG12
Бюджет 300 000 000 HKD
Сборы в мире $17 095 773
Производство Entertaining Power, HG Entertainment Film Company, Lian Ray Pictures
Другие названия
Jiu Long cheng zhai: Wei cheng, Twilight of the Warriors: Walled In, City of Darkness, 九龍城寨之圍城, A harcosok alkonya: A végső ostrom, Amurgul războinicilor - Ultima luptă, Crepúsculo dos Guerreiros: Walled In, Cửu Long Thành Trại: Vây Thành, Gau2lung4sing4zaai6 zi1 Wai4sing4, HongKong Warriors, La Ciudad Amurallada de Kowloon - El asedio, La ciudad de los guerreros, Müüride sõdalased, Zmierzch wojowników: Miasto za Murami, Zmierzch wojowników: Ostatni bastion, Воины сумерек: Осада Коулуна, हाँग काँग वॉरियर्स, トワイライト・ウォリアーズ　決戦！九龍城砦, 九龙城寨·围城, 九龙城寨之围城
Режиссер
Чин Поу-сои
В ролях
Луи Ку
Саммо Хун
Саммо Хун
Ричи Рэн
Рэймонд Лам
Филип Нг
Филип Нг
7.2
6.9 IMDb
Воины сумерек: Осада Коулуна

Интересные факты

Для съёмок была построена копия в натуральную величину укреплённого города Коулун, которая, как утверждали, была почти идентична оригиналу. Вопреки заявлениям о том, что декорации были снесены сразу после окончания съёмок, значительные их части были сохранены и использованы в общественных выставках, что позволило более широкой аудитории познакомиться с наследием укреплённого города Коулун.

Воины сумерек: Осада Коулуна - трейлер
