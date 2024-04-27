Чан Лок Кван — проблемный юноша, бегущий от своего прошлого, по воле случая попадает в город-крепость Коулун — место, где среди хаоса и руин жители пытаются построить собственный порядок. Здесь он обретает для себя дом и совместно с новыми напарниками решает противостоять вторжению Великана, угрожающего захватить власть в городе. Дав клятву защищать Коулун, ставший для них убежищем, символом надежды и нового начала, Воины Сумерек вступают в серию ожесточенных сражений.
|23 мая 2024
|Австралия
|MA 15+
|24 мая 2024
|Великобритания
|15
|14 июня 2024
|Вьетнам
|28 ноября 2024
|Германия
|16
|1 мая 2024
|Гонконг
|IIB
|1 января 2025
|Индия
|19 июня 2024
|Индонезия
|17+
|4 июля 2024
|Камбоджа
|2 января 2025
|Катар
|1 мая 2024
|Китай
|1 мая 2024
|Макао
|17 мая 2024
|Малайзия
|5 декабря 2024
|ОАЭ
|18TC
|9 августа 2024
|Пакистан
|15 ноября 2024
|Польша
|17 мая 2024
|Сингапур
|NC16
|15 августа 2024
|Таиланд
|15
|17 мая 2024
|Тайвань
|15+
|13 ноября 2024
|Филиппины
|14 августа 2024
|Франция
|12
|16 октября 2024
|Южная Корея
|15
|17 января 2025
|Япония
|PG12
Для съёмок была построена копия в натуральную величину укреплённого города Коулун, которая, как утверждали, была почти идентична оригиналу. Вопреки заявлениям о том, что декорации были снесены сразу после окончания съёмок, значительные их части были сохранены и использованы в общественных выставках, что позволило более широкой аудитории познакомиться с наследием укреплённого города Коулун.