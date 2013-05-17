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Постер фильма Прикосновение греха
7.1
Прикосновение греха - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Прикосновение греха
7.1

Прикосновение греха

, 2013
Tian zhu ding
Япония, Китай / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Прикосновение греха
7.1
Прикосновение греха - Трейлер 2
Прикосновение греха  Трейлер 2

О фильме

Шахтер Дахай возмущен царящей среди руководителей его деревни коррупцией и решает перейти к действиям. Рабочий-мигрант Сан’ер открывает для себя бесчисленные возможности, заложенные в огнестрельном оружии. Домогательства богатого клиента доводят работницу сауны Сяо-ю до полного отчаяния. Сяо-гуй вынужден менять работу, каждый раз соглашаясь на худшие условия. Четыре персонажа, четыре провинции, отражающие облик современного Китая. Портрет общества, которое переживает бурное экономическое развитие и постепенно заражается бациллой насилия.

В ролях

Цзян У
Цзян У
Dahai
Ван Баоцян
Zhou San
Чжао Тао
Xiao Yu
Lanshan Luo
Xiao Hui
Чжан Чжа-йи
Zhang Youliang
Ли Мэн
Мэн Ли
Lu Liu
(Guest appearance)
Dong Han
(Guest appearance)
Хунвэй Ван
(Guest appearance)
Qiang Wang
(Guest appearance)
Режиссер Цзя Чжанкэ
Сценарист Цзя Чжанкэ
Композитор Lim Giong, Лим Ген
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония / Китай
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 2013
Премьера онлайн 27 сентября 2013
Премьера в мире 17 мая 2013
Дата выхода
13 декабря 2013 Бразилия
16 января 2014 Германия
13 марта 2014 Греция
25 июля 2014 Испания
21 ноября 2013 Италия
4 октября 2013 США
11 декабря 2013 Франция
27 марта 2014 Южная Корея 18
Сборы в мире $854 891
Производство Xstream Pictures, Office Kitano, Shanghai Film Group
Другие названия
Tian zhu ding, A Touch of Sin, Un toque de violencia, 天注定, A bűn érintése, A touch if sin, A Touch of the Sin, Aisthisi amartias, Chạm Vào Tội Ác, Cheon jujeong, China - Um Toque de Pecado, Dodir greha, Dotyk grzechu, Günahın Dokunuşu, Il tocco del peccato, Nuodemes prisilietimas, Synnin kosketus, Touch of Sin, Tsumi no tezawari, Um Toque de Pecado, Un toque de pecado, Αίσθηση αμαρτίας, Прикосновение греха, 罪の手ざわり, Touch of Sin, A, China: um toque de pecado

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Прикосновение греха - Трейлер 2
Прикосновение греха Трейлер 2
Прикосновение греха - Трейлер 1
Прикосновение греха Трейлер 1
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