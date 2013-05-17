Шахтер Дахай возмущен царящей среди руководителей его деревни коррупцией и решает перейти к действиям. Рабочий-мигрант Сан’ер открывает для себя бесчисленные возможности, заложенные в огнестрельном оружии. Домогательства богатого клиента доводят работницу сауны Сяо-ю до полного отчаяния. Сяо-гуй вынужден менять работу, каждый раз соглашаясь на худшие условия. Четыре персонажа, четыре провинции, отражающие облик современного Китая. Портрет общества, которое переживает бурное экономическое развитие и постепенно заражается бациллой насилия.
ПроизводствоXstream Pictures, Office Kitano, Shanghai Film Group
Другие названия
Tian zhu ding, A Touch of Sin, Un toque de violencia, 天注定, A bűn érintése, A touch if sin, A Touch of the Sin, Aisthisi amartias, Chạm Vào Tội Ác, Cheon jujeong, China - Um Toque de Pecado, Dodir greha, Dotyk grzechu, Günahın Dokunuşu, Il tocco del peccato, Nuodemes prisilietimas, Synnin kosketus, Touch of Sin, Tsumi no tezawari, Um Toque de Pecado, Un toque de pecado, Αίσθηση αμαρτίας, Прикосновение греха, 罪の手ざわり, Touch of Sin, A, China: um toque de pecado