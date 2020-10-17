Рыба подо льдом, 2020

Чжао Лихуа 82 года и она только что потеряла мужа. Она планирует пойти в рабочую баню, но ей уже несколько раз отказывали в посещении, при этом унижая. Ее сын тщетно пытается найти ей сопровождающих - простые вещи с годами становятся невероятно сложными. Но для Чжао исполнить желание матери сходить в баню становится делом принципа… Чжан Ли родился в Цицикаре, провинции Хэйлунцзян. Он имеет степень магистра искусств, работал учителем китайского языка и секретарем. Автор фильм ужасов «Ужас на дороге» (2013).