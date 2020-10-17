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Рыба подо льдом
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Fish Under The Ice

Рыба подо льдом, 2020

2020 / Китай
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О фильме

Чжао Лихуа 82 года и она только что потеряла мужа. Она планирует пойти в рабочую баню, но ей уже несколько раз отказывали в посещении, при этом унижая. Ее сын тщетно пытается найти ей сопровождающих - простые вещи с годами становятся невероятно сложными. Но для Чжао исполнить желание матери сходить в баню становится делом принципа… Чжан Ли родился в Цицикаре, провинции Хэйлунцзян. Он имеет степень магистра искусств, работал учителем китайского языка и секретарем. Автор фильм ужасов «Ужас на дороге» (2013).

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Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2020
Премьера в мире 17 октября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Чжан Ли
В ролях
Гао Фан
Чжоу Бо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рыба подо льдом 2 постера
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