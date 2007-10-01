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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Треугольник
Tie Saam Gok
Треугольник, 2007
2007 / Китай / Гонконг
6.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Жанр:
боевик
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6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность
1 час 33 минуты
Год выпуска
2007
Премьера в мире
1 октября 2007
Возраст
18+
MPAA
R
Прокатчик
Кино без границ
Режиссер
Ринго Лэм
В ролях
Луис Ку
Саймон Ям
Хонглей Сун
Келли Лин
Йонг Ю
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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