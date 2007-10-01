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Треугольник Треугольник
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Tie Saam Gok

Треугольник, 2007

2007 / Китай / Гонконг
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 октября 2007
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Ринго Лэм
В ролях
Луис Ку
Саймон Ям
Саймон Ям
Хонглей Сун
Келли Лин
Йонг Ю
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Треугольник 2 постера
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