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Жизнь Пи Жизнь Пи
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Life of Pi

Жизнь Пи, 2012

2012 / США / Китай
7.5 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пронзительная история, которая случилась с индийским мальчиком по имени Пи и навсегда изменила его жизнь.

В поисках лучшей жизни владелец индийского зоопарка решает перевезти свою семью из Индии в Канаду. Вместе с женой, пятнадцатилетним сыном Пи и половиной живности (другую половину пришлось продать), он покидает родную землю и отправляется в путь на борту японского грузового судна. Но им не суждено добраться до другого берега: на четвертый день корабль попадает в шторм и терпит бедствие.

Единственным выжившим человеком оказывается Пи. Спастись удалось и еще четырем пассажирам: раненной зебре, орангутангу, гиене и бенгальскому тигру. Все вместе они теперь ютятся на небольшой спасательной шлюпке, а вокруг них — бескрайний Атлантический океан. С этого момента для Пи начинается невероятная история выживания, за время которой ему придется научиться рыбачить, пережить голод и жажду, познакомиться с ночным океаном, найти общий язык с опасным хищником и посетить загадочный остров. Это путешествие, из которого сложно вернуться живым и невозможно вернуться прежним.

Изначально на роль Писателя был выбран Тоби Магуайр. Но позднее Энг Ли счел, что Магуайр слишком знаменит для такой маленькой роли и будет отвлекать внимание.

Энг Ли нанял Стивена Каллахана в качестве «морского консультанта». В 1982 году Каллахан пережил 76 дней дрейфа на резиновой спасательной шлюпке в Атлантике после того, как его парусник затонул.

Сурадж Шарма никогда не был в лодке с живым тигром. Большинство кадров с тигром были очень высокотехнологичной компьютерной графикой. Лишь в нескольких сценах, таких как плавание тигра в воде, был настоящий тигр.

Сурадж Шарма не собирался проходить прослушивание для этого фильма. Он пошел на кастинг, чтобы поддержать своего брата, и при условии, что после кастинга брат купит ему сэндвич. В итоге Сурадж обошел более 3000 претендентов на главную роль.

Кадр, на котором Пи спит на брезенте, Ричард свернулся калачиком в лодке, а под ними плавают рыбы, копирует самую известную обложку книги, на которой основан фильм.

Имя Ричард Паркер уже возникало в связи с другими кораблекрушениями. В романе Эдгара Аллана По “Повесть о приключениях Артура Гордона Пима”, опубликованном в 1838 году, Ричард Паркер является членом группы моряков, потерпевших кораблекрушение. Кроме того, в 1884 году корабль под названием “Mignonette” затонул в океане. Четыре человека выжили, в том числе юнга по имени Ричард Паркер.

Пи находится на спасательной шлюпке 227 дней. Если 22 разделить на 7, то получится число, близкое по значению к числу Пи.

Первый фильм за семь лет, получивший премию «Оскар» за лучшую режиссуру, но не получивший премию «Оскар» как лучший фильм года. Предыдущий фильм (“Горбатая гора”) также был снят режиссером Энгом Ли.

Студия визуальных эффектов «Rhythm & Hues» получила за этот фильм премию “Оскар”. Награждение проходило через две недели после того, как студия объявила о своем банкротстве.

Пи читает «Таинственный остров» (продолжение «20 000 лье под водой») Жюля Верна, сборник Федора Достоевского и «Незнакомец» Альбера Камю.

В мельком показанном японском страховом отчете, в моменте когда Писатель смотрит вырезку из газеты, указан номер отчета «250663». 25 июня 1963 года — дата рождения Янна Мартела, автора романа “Жизнь Пи”.

Автор романа “Жизнь Пи” Янн Мартел рассказал, что на создание книги его вдохновила новелла бразильского писателя Моасира Скляра «Макс и семейство кошачьих», рассказывающая о еврейско-немецком беженце, который пересек Атлантический океан, деля свою лодку с ягуаром.

Родители Пи Пателя, работающие ветеринарами в индийском городке Пондичери, решают морем перебраться в Канаду. Но корабль попадает в шторм и спастись удается только маленькому Пи — спасатели обнаружили его дрейфующим на лодке в компании зебры, гиены, орангутана и бенгальского тигра.

7.5 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 7.9
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 29 ноября 2012
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 20 ноября 2012
Возраст 6+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Энг Ли
Энг Ли
В ролях
Сурадж Шарма
Сурадж Шарма
Ирфан Кхан
Ирфан Кхан
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Адиль Хуссэйн
Адиль Хуссэйн
Аюш Тандон
Все актеры и съемочная группа
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Жизнь Пи смотреть онлайн

Жизнь Пи
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Наша рецензия
В сущности, «Жизнь Пи» – это такой современный вариант Книги Иова. Бог отбирает у юного праведника всё: родителей, родину, состояние, дабы испытать его веру, и в итоге щедро воздает ему, даровав и новую любящую семью, и достаток, и тихую, радостную жизнь. В этом смысле кульминацией становится середина фильма, когда Пи, почти тезка знаменитого иррационального числа, в самом сердце шторма созерцает величие Бога, озаряющего небо и океан игрой солнца и молний, и в экстазе…
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Lika_L 2 апреля 2015, 12:51
Фильм замечательный. Идти, однозначно, стоит. Пиршество для глаз и не только. Концовка объяснила многие непонятные сначала моменты.
Я бы так… Читать дальше…
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Очень понравилось! Шла злая призлая, вообще не до кино было, первые 20 мин разозлилась еще больше, началось опять про бога, задрали, думаю,… Читать дальше…
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