Жизнь Пи, 2012

Изначально на роль Писателя был выбран Тоби Магуайр. Но позднее Энг Ли счел, что Магуайр слишком знаменит для такой маленькой роли и будет отвлекать внимание.

Энг Ли нанял Стивена Каллахана в качестве «морского консультанта». В 1982 году Каллахан пережил 76 дней дрейфа на резиновой спасательной шлюпке в Атлантике после того, как его парусник затонул.

Сурадж Шарма никогда не был в лодке с живым тигром. Большинство кадров с тигром были очень высокотехнологичной компьютерной графикой. Лишь в нескольких сценах, таких как плавание тигра в воде, был настоящий тигр.

Сурадж Шарма не собирался проходить прослушивание для этого фильма. Он пошел на кастинг, чтобы поддержать своего брата, и при условии, что после кастинга брат купит ему сэндвич. В итоге Сурадж обошел более 3000 претендентов на главную роль.

Кадр, на котором Пи спит на брезенте, Ричард свернулся калачиком в лодке, а под ними плавают рыбы, копирует самую известную обложку книги, на которой основан фильм.

Имя Ричард Паркер уже возникало в связи с другими кораблекрушениями. В романе Эдгара Аллана По “Повесть о приключениях Артура Гордона Пима”, опубликованном в 1838 году, Ричард Паркер является членом группы моряков, потерпевших кораблекрушение. Кроме того, в 1884 году корабль под названием “Mignonette” затонул в океане. Четыре человека выжили, в том числе юнга по имени Ричард Паркер.

Пи находится на спасательной шлюпке 227 дней. Если 22 разделить на 7, то получится число, близкое по значению к числу Пи.

Первый фильм за семь лет, получивший премию «Оскар» за лучшую режиссуру, но не получивший премию «Оскар» как лучший фильм года. Предыдущий фильм (“Горбатая гора”) также был снят режиссером Энгом Ли.

Студия визуальных эффектов «Rhythm & Hues» получила за этот фильм премию “Оскар”. Награждение проходило через две недели после того, как студия объявила о своем банкротстве.

Пи читает «Таинственный остров» (продолжение «20 000 лье под водой») Жюля Верна, сборник Федора Достоевского и «Незнакомец» Альбера Камю.

В мельком показанном японском страховом отчете, в моменте когда Писатель смотрит вырезку из газеты, указан номер отчета «250663». 25 июня 1963 года — дата рождения Янна Мартела, автора романа “Жизнь Пи”.

Автор романа “Жизнь Пи” Янн Мартел рассказал, что на создание книги его вдохновила новелла бразильского писателя Моасира Скляра «Макс и семейство кошачьих», рассказывающая о еврейско-немецком беженце, который пересек Атлантический океан, деля свою лодку с ягуаром.