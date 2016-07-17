Отпетые напарники, 2016

Режиссёр Ренни Харлин, поставивший фильмы «Крепкий орешек 2», «Сделка с дьяволом» и «Геракл: Начало легенды», под совместным руководством США и Китая выпускает новый боевик «Отпетые напарники». Главные роли исполнили двое весьма узнаваемых актёров. Во-первых, это любимец публики Джеки Чан, который до сих пор продолжает активно сниматься. Во-вторых, это звезда «Чудаков» и прочих комедий Джонни Ноксвилл, у которого есть своя преданная армия поклонников. Поэтому перед зрителями предстанет весьма колоритный тандем.
По сюжету фильма «Отпетые напарники» Бенни Чан работает в полиции долгие годы и признан самым честным сотрудником. Вот уже десять лет он пытается вывести на чистую воду главу крупного преступного синдиката, но удачного шанса так и не подворачивается. Пока он выполняет свои обязанности, его племянницу захватывает его злейший враг, поэтому теперь дело приобретает личный мотив. Бенни уже готов взяться за него, но вместе с ним должен работать один шумный американец, который великолепен в азартных играх. Лишь с его помощью операция может увенчаться успехом. Но полицейский боится, что с таким напарником ситуация обернётся исключительно плачевным исходом.
- Роль Джонни Ноксвилла изначально предназначалась Шону Уильяму Скотту, известному по серии фильмов «Американский пирог»
- Изначально фильм носил название «По следу»
- Песня, которую герой Джонни Ноксвила поёт в трейлере, на самом деле является песней Джеки Чана, выпустившего в свет несколько альбомов
- Джеки Чан и Бинбин Фань играли вместе в фильмах «Инцидент Синдзюку» и «Шаолинь»
- «Отпетые напарники» является дебютом для сценаристов Джея Лонгино и БенДэвида Грабински
- В фильме герой Джеки Чана Бенни говорит о том, что не умеет плавать. Сам Джеки Чан также не может плавать
Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.