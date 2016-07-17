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Отпетые напарники Отпетые напарники
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Отпетые напарники, 2016

2016 / США / Китай / Гонконг
7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Режиссёр Ренни Харлин, поставивший фильмы «Крепкий орешек 2», «Сделка с дьяволом» и «Геракл: Начало легенды», под совместным руководством США и Китая выпускает новый боевик «Отпетые напарники». Главные роли исполнили двое весьма узнаваемых актёров. Во-первых, это любимец публики Джеки Чан, который до сих пор продолжает активно сниматься. Во-вторых, это звезда «Чудаков» и прочих комедий Джонни Ноксвилл, у которого есть своя преданная армия поклонников. Поэтому перед зрителями предстанет весьма колоритный тандем.

По сюжету фильма «Отпетые напарники» Бенни Чан работает в полиции долгие годы и признан самым честным сотрудником. Вот уже десять лет он пытается вывести на чистую воду главу крупного преступного синдиката, но удачного шанса так и не подворачивается. Пока он выполняет свои обязанности, его племянницу захватывает его злейший враг, поэтому теперь дело приобретает личный мотив. Бенни уже готов взяться за него, но вместе с ним должен работать один шумный американец, который великолепен в азартных играх. Лишь с его помощью операция может увенчаться успехом. Но полицейский боится, что с таким напарником ситуация обернётся исключительно плачевным исходом.

- Роль Джонни Ноксвилла изначально предназначалась Шону Уильяму Скотту, известному по серии фильмов «Американский пирог»

- Изначально фильм носил название «По следу»

- Песня, которую герой Джонни Ноксвила поёт в трейлере, на самом деле является песней Джеки Чана, выпустившего в свет несколько альбомов

- Джеки Чан и Бинбин Фань играли вместе в фильмах «Инцидент Синдзюку» и «Шаолинь»

- «Отпетые напарники» является дебютом для сценаристов Джея Лонгино и БенДэвида Грабински

- В фильме герой Джеки Чана Бенни говорит о том, что не умеет плавать. Сам Джеки Чан также не может плавать

Чтобы обезвредить преступный синдикат и спасти свою племянницу самый честный коп должен взять в напарники красавчика-афериста. Они полные противоположности, но у них одна опасная миссия. Они в бегах, но им не избежать друг друга.

7.5 Оцените
46 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 2 февраля 2017
Премьера онлайн 17 ноября 2016
Премьера в мире 17 июля 2016
Возраст 16+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Ренни Харлин
Ренни Харлин
В ролях
Джеки Чан
Джеки Чан
Джонни Ноксвилл
Джонни Ноксвилл
Бинбин Фань
Бинбин Фань
Эрик Цан
Эрик Цан
Майкл Вонг
Майкл Вонг
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отпетые напарники 4 постера
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Отпетые напарники
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Кто может обезвредить профессионального киллера с помощью розового  бюстгальтера и наимилейшей улыбки? Только герой Джеки Чана в комедийном экшене Ренни Харлин «Отпетые напарники». Динамичное бадди-муви с американским юмором и ноткой азиатской драмы получилось вполне классическим для картин о дружбе Джеки с США, вроде «Часа Пик» (1998, 2001, 2007) и «Шанхайского полдня» (2000) Кадр из фильма «Отпетые напарники» Бенни Чан (Джеки Чан)…
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Дмитрий Горячев 24 января 2017, 14:34
Фильм огонь!! Джеки, как всегда, на высоте, не стареет парень 😈 В последнее время у него все исторические боевики были, а тут прям ностальгия по Часу пик. Советую!!!!
Роман Коев 26 января 2017, 11:43
Вот и добрался до российских кинотеатров боевичок от режиссёра легендарных "Крепкого орешка 2" с Брюсом Уиллисом и "Скалолаза" с Сильвестром… Читать дальше…
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1 февраля 2017 16:16
В Оренбурге прошел закрытый пресс-показ фильма «Отпетые напарники» от «Киноафиши.инфо» Вчера в кинотеатре «Кинофрэш» состоялся закрытый пресс-показ новой комедии с Джеки Чаном «Отпетые напарники», который организовали федеральный портал
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