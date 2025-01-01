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New Air
New Air
New Air
18+
Напомним о выходе в прокат
фантастика
короткометражный
Страна
Китай
Год выпуска
2022
Производство
Versatile Media
Другие названия
New Air
Режиссер
Ли Лиань
В ролях
Myryl Angeline Caccam
Léa Le limantour
Elizabeth Turner
Barbara Wang
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.2
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
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