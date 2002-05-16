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Бальзак и портниха-китаяночка
Киноафиша Фильмы Бальзак и портниха-китаяночка
Balzac et la petite tailleuse chinoise / Xiao cai feng

Бальзак и портниха-китаяночка, 2002

2002 / Франция / Китай
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Во время китайской культурной революции сразу после школы Ма и Луо как дети "реакционных интеллигентов" были высланы на перевоспитание в труднодоступную горную деревню. Один взял с собой скрипку, другой – поваренную книгу. Кулинарное искусство оказалось под запретом, потому что "вас направили на перевоспитание, а не на реакционный банкет!" Скрипку разрешили оставить, потому что "Моцарт всегда думает о председателе Мао". Вопреки желанию комиссаров, их взросление прошло под влиянием не идей товарища Мао, а романов буржуазных писателей Бальзака и Дюма. Книги, чудом доставшиеся им в наследство, помогли выжить в чудовищных условиях и заразить мечтой о другой жизни неграмотную дочку местного портного. Прошли годы, и знаменитый музыкант вернулся в те края в поисках своей первой любви... Продолжительность: 106 мин.

3.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 21 августа 2003
Премьера в мире 16 мая 2002
Режиссер
Даи Сиджи
В ролях
Чжоу Ксун
Лин Йе
Чен Кун
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бальзак и портниха-китаяночка 2 постера
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