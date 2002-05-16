Бальзак и портниха-китаяночка, 2002

Во время китайской культурной революции сразу после школы Ма и Луо как дети "реакционных интеллигентов" были высланы на перевоспитание в труднодоступную горную деревню. Один взял с собой скрипку, другой – поваренную книгу. Кулинарное искусство оказалось под запретом, потому что "вас направили на перевоспитание, а не на реакционный банкет!" Скрипку разрешили оставить, потому что "Моцарт всегда думает о председателе Мао". Вопреки желанию комиссаров, их взросление прошло под влиянием не идей товарища Мао, а романов буржуазных писателей Бальзака и Дюма. Книги, чудом доставшиеся им в наследство, помогли выжить в чудовищных условиях и заразить мечтой о другой жизни неграмотную дочку местного портного. Прошли годы, и знаменитый музыкант вернулся в те края в поисках своей первой любви... Продолжительность: 106 мин.