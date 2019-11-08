Союз зверей: Спасение двуногих, 2020

События разворачиваются в футуристическом городе Робо-Сити, который мог бы гордиться титулом самого технологичного и комфортабельного места в мире. За безопасностью и высоким качеством жизни здесь следят суперсовременные роботы.
Люди и их домашние животные живут, не зная бед, в фешенебельных кварталах мегаполиса под опекой совершенных машин. Их не заботит, что разрастающийся город всё это время бездушно сминал природу с её обитателями, пока на окраинах не образовался другой, гораздо менее благополучный мир.
Бродячий пёс Роджер — герой местных трущоб. Он не любит роботов и привык полагаться только на свою изобретательность. Роджер грабит богатые дома и раздаёт еду тем, кто оказался на улице из-за человеческого равнодушия. В одной из таких вылазок случай сводит Роджера с изнеженной кошечкой Белль.
У Белль и Роджера действительно мало общего. Элегантная домашняя Белль и уличный сорвиголова Роджер ладят примерно как любые кошка с собакой, но события принимают неожиданный оборот. Идиллия Робо-Сити заканчивается, когда роботы под предводительством безумного мэра решают взять город под свой контроль. Обленившиеся люди не могут оказать им сопротивление. Белль и Роджеру не остаётся ничего другого, как объединиться в странный дуэт и заняться спасением тех, кто ещё вчера считал себя хозяевами утопического мегаполиса. В опасном приключении им будут помогать другие уличные зверьки и брошенный робот Боб.
Это история о том, как дружба и смелость стирают различия. Компании героев предстоит сплотиться ради победы над общим злом.
Режиссёр картины Рейнхард Клосс увлечён экологическими и социальными проблемами и тем, как они влияют на окружающий мир. В 2010 году он уже снимал анимационный фильм на подобную тематику, который назывался «Союз зверей». Как и в «Союзе зверей», Клосс выступил в качестве автора сценария.
Мультфильм создан в содружестве киностудий сразу трёх стран: Германии, Англии и Китая.
Премьера в Китае состоялась раньше, чем во всём мире, — 8 ноября 2019 года.
Выход мультфильма на большие экраны был отложен в связи с пандемией COVID-19 и впервые после китайского проката оказался на сервисе Netflix.
В оригинальной озвучке все положительные герои разговаривают с американским или английским акцентом, а у «плохих» персонажей восточноевропейский акцент.
Прототипом персонажа Фрэнка Стоуна, безумного мэра, был известный литературный герой романа «Франкенштейн» Виктор Франкенштейн, одержимый идеей создать искусственного человека.
Кошка Белль в оригинальной озвучке разговаривает голосом Натали Дормер, известной по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов».
Композитор Дэвид Ньюман также писал музыку к двум другим картинам Клосса — «Тарзан» и «Союз зверей».
В суперсовременном комфортабельном мегаполисе Робо-Сити всегда порядок и спокойствие, ведь за этим следят роботы. Они – главные помощники людей и их питомцев. Единственный нарушитель спокойствия – местный «Робин Гуд», бродячий пес Роджер, который крадет еду у богатых избалованных зверюшек и раздает ее бездомным. Как же он злит гламурную кошечку Белль! Вот только именно с ним придется объединиться и самой Белль, и другим баловням судьбы, когда все роботы сойдут с ума и объявят настоящую войну людям и животным.