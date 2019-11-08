Союз зверей: Спасение двуногих, 2020

События разворачиваются в футуристическом городе Робо-Сити, который мог бы гордиться титулом самого технологичного и комфортабельного места в мире. За безопасностью и высоким качеством жизни здесь следят суперсовременные роботы.

Люди и их домашние животные живут, не зная бед, в фешенебельных кварталах мегаполиса под опекой совершенных машин. Их не заботит, что разрастающийся город всё это время бездушно сминал природу с её обитателями, пока на окраинах не образовался другой, гораздо менее благополучный мир.

Бродячий пёс Роджер — герой местных трущоб. Он не любит роботов и привык полагаться только на свою изобретательность. Роджер грабит богатые дома и раздаёт еду тем, кто оказался на улице из-за человеческого равнодушия. В одной из таких вылазок случай сводит Роджера с изнеженной кошечкой Белль.

У Белль и Роджера действительно мало общего. Элегантная домашняя Белль и уличный сорвиголова Роджер ладят примерно как любые кошка с собакой, но события принимают неожиданный оборот. Идиллия Робо-Сити заканчивается, когда роботы под предводительством безумного мэра решают взять город под свой контроль. Обленившиеся люди не могут оказать им сопротивление. Белль и Роджеру не остаётся ничего другого, как объединиться в странный дуэт и заняться спасением тех, кто ещё вчера считал себя хозяевами утопического мегаполиса. В опасном приключении им будут помогать другие уличные зверьки и брошенный робот Боб.

Это история о том, как дружба и смелость стирают различия. Компании героев предстоит сплотиться ради победы над общим злом.