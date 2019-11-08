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Союз зверей: Спасение двуногих Союз зверей: Спасение двуногих
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Союз зверей: Спасение двуногих, 2020

2020 / Германия / Китай
3.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Бродячий пес и гламурная кошка спасают город от роботов, вышедших из-под контроля.
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События разворачиваются в футуристическом городе Робо-Сити, который мог бы гордиться титулом самого технологичного и комфортабельного места в мире. За безопасностью и высоким качеством жизни здесь следят суперсовременные роботы.

Люди и их домашние животные живут, не зная бед, в фешенебельных кварталах мегаполиса под опекой совершенных машин. Их не заботит, что разрастающийся город всё это время бездушно сминал природу с её обитателями, пока на окраинах не образовался другой, гораздо менее благополучный мир.

Бродячий пёс Роджер — герой местных трущоб. Он не любит роботов и привык полагаться только на свою изобретательность. Роджер грабит богатые дома и раздаёт еду тем, кто оказался на улице из-за человеческого равнодушия. В одной из таких вылазок случай сводит Роджера с изнеженной кошечкой Белль. 

У Белль и Роджера действительно мало общего. Элегантная домашняя Белль и уличный сорвиголова Роджер ладят примерно как любые кошка с собакой, но события принимают неожиданный оборот. Идиллия Робо-Сити заканчивается, когда роботы под предводительством безумного мэра решают взять город под свой контроль. Обленившиеся люди не могут оказать им сопротивление. Белль и Роджеру не остаётся ничего другого, как объединиться в странный дуэт и заняться спасением тех, кто ещё вчера считал себя хозяевами утопического мегаполиса. В опасном приключении им будут помогать другие уличные зверьки и брошенный робот Боб.

Это история о том, как дружба и смелость стирают различия. Компании героев предстоит сплотиться ради победы над общим злом.

Режиссёр картины Рейнхард Клосс увлечён экологическими и социальными проблемами и тем, как они влияют на окружающий мир. В 2010 году он уже снимал анимационный фильм на подобную тематику, который назывался «Союз зверей». Как и в «Союзе зверей», Клосс выступил в качестве автора сценария.

Мультфильм создан в содружестве киностудий сразу трёх стран: Германии, Англии и Китая.

Премьера в Китае состоялась раньше, чем во всём мире, — 8 ноября 2019 года. 

Выход мультфильма на большие экраны был отложен в связи с пандемией COVID-19 и впервые после китайского проката оказался на сервисе Netflix. 

В оригинальной озвучке все положительные герои разговаривают с американским или английским акцентом, а у «плохих» персонажей восточноевропейский акцент. 

Прототипом персонажа Фрэнка Стоуна, безумного мэра, был известный литературный герой романа «Франкенштейн» Виктор Франкенштейн, одержимый идеей создать искусственного человека.  

Кошка Белль в оригинальной озвучке разговаривает голосом Натали Дормер, известной по роли Маргери Тирелл в сериале «Игра престолов».

Композитор Дэвид Ньюман также писал музыку к двум другим картинам Клосса — «Тарзан» и «Союз зверей».

В суперсовременном комфортабельном мегаполисе Робо-Сити всегда порядок и спокойствие, ведь за этим следят роботы. Они – главные помощники людей и их питомцев.  Единственный нарушитель спокойствия – местный «Робин Гуд», бродячий пес Роджер, который крадет еду у богатых избалованных зверюшек и раздает ее бездомным. Как же он злит гламурную кошечку Белль! Вот только именно с ним придется объединиться и самой Белль, и другим баловням судьбы, когда все роботы сойдут с ума и объявят настоящую войну людям и животным.

3.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 19 ноября 2020
Премьера онлайн 8 ноября 2019
Премьера в мире 8 ноября 2019
Возраст 6+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Райнхард Клоосс
Райнхард Клоосс
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Союз зверей: Спасение двуногих 6 постеров
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Пес Роджер живет в технологичном мегаполисе Робо-Сити. За порядком здесь следят роботы, убирая грязь в домах и на улицах и даже работая в полиции. Хозяева же, отправляясь по своим делам, оставляют домашних животных в удобных залах отдыха. Но Роджеру повезло меньше. Он — уличный бродяга, которому приходится добывать еду себе и близким всеми возможными способами. Однако после того, как злой мэр города выгоняет всех людей, чтобы создать идеальное общество машин, именно Роджер возглавит…
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19drakon78 5 декабря 2020, 11:03
Сыну (10 лет) понравился.
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