Постер фильма Тетушка Ху и её райский сад
Тетушка Ху и её райский сад

Ms. Hu's Garden 18+
О фильме

Тëтушка Ху живëт в бедном районе китайского мегаполиса Чунцин. Она собирает в центре города разнообразный хлам и создаëт из него подобие райского сада. Еë сын, пребывающий в депрессии, считает свою мать «самой глупой на свете», потому что она много работает, но не имеет ничего. В связи с расширением города их дом попадает под снос. Режиссëр десять лет фиксировал реальную жизнь и духовный мир матери и сына, а также тех, кто их окружал.

Страна Китай
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2024
Другие названия
Ms. Hu's Garden, Тетушка Ху и её райский сад, 胡阿姨的花园
Режиссер
Zhiqi Pan
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
