Тëтушка Ху живëт в бедном районе китайского мегаполиса Чунцин. Она собирает в центре города разнообразный хлам и создаëт из него подобие райского сада. Еë сын, пребывающий в депрессии, считает свою мать «самой глупой на свете», потому что она много работает, но не имеет ничего. В связи с расширением города их дом попадает под снос. Режиссëр десять лет фиксировал реальную жизнь и духовный мир матери и сына, а также тех, кто их окружал.