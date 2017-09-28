Ежик Бобби: Колючие приключения, 2016

Мультфильм «Ёжик Бобби: Колючие приключения» от китайского режиссёра Хуана Цзяньмина уже окрестили восточной версией «Зверополиса». Перед вами окажутся говорящие животные, центральное внимание среди которых уделено ёжику по имени Бобби. Сюжет фильма начинается с того, что главный герой теряет свою память. Чтобы узнать своё прошлое, он отправляется в удивительное путешествие, в котором ему помогут верные друзья. Раскроет ли Бобби тайны своего происхождения? Узнаем совсем скоро!
- Фильм был представлен в апреле на церемони закрытия Международного кинофестиваля в Пекине
Гордый и высокомерный Бобби - самый сильный ежик и главный бунтарь во всем племени ежей. Тем не менее, во время его битвы с «Tie Tui» он случайно получает травму, теряет память и начинает свое таинственное путешествие.