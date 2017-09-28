Ежик Бобби: Колючие приключения, 2016

Мультфильм «Ёжик Бобби: Колючие приключения» от китайского режиссёра Хуана Цзяньмина уже окрестили восточной версией «Зверополиса». Перед вами окажутся говорящие животные, центральное внимание среди которых уделено ёжику по имени Бобби. Сюжет фильма начинается с того, что главный герой теряет свою память. Чтобы узнать своё прошлое, он отправляется в удивительное путешествие, в котором ему помогут верные друзья. Раскроет ли Бобби тайны своего происхождения? Узнаем совсем скоро!