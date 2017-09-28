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Ежик Бобби: Колючие приключения Ежик Бобби: Колючие приключения
Киноафиша Фильмы Ежик Бобби: Колючие приключения
Bobby the Hedgehog

Ежик Бобби: Колючие приключения, 2016

2016 / Китай
6.3 Оцените
17 голосов
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Зверополис на восточный лад
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мультфильм «Ёжик Бобби: Колючие приключения» от китайского режиссёра Хуана Цзяньмина уже окрестили восточной версией «Зверополиса». Перед вами окажутся говорящие животные, центральное внимание среди которых уделено ёжику по имени Бобби. Сюжет фильма начинается с того, что главный герой теряет свою память. Чтобы узнать своё прошлое, он отправляется в удивительное путешествие, в котором ему помогут верные друзья. Раскроет ли Бобби тайны своего происхождения? Узнаем совсем скоро!

- Фильм был представлен в апреле на церемони закрытия Международного кинофестиваля в Пекине

Гордый и высокомерный Бобби - самый сильный ежик и главный бунтарь во всем племени ежей. Тем не менее, во время его битвы с «Tie Tui» он случайно получает травму, теряет память и начинает свое таинственное путешествие.

6.3 Оцените
17 голосов
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 28 сентября 2017
Премьера в мире 28 сентября 2017
Возраст 6+
Прокатчик AKM
Режиссер
Хуан Цзяньмин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Ежик Бобби: Колючие приключения 13 постеров
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Ежик Бобби: Колючие приключения смотреть онлайн

Ежик Бобби: Колючие приключения
Смотрите в
за 1 рубль
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Ежик Бобби – тот самый Бобби - сильнейший среди своих с холма Плодовой Кожуры. Быстрый, находчивый, амбициозный и немного высокомерный, он отважно вступает в бой с Монстром, третирующим общину ежей. После падения Бобби теряет память и начинает свое долгое путешествие в поисках самого себя вместе с голубем Серым. Кадр из мультфильма «Ежик Бобби: Колючие приключения» «Ежик Бобби: Колючие приключения» - дебют Хуана Цзяньмина в мировой киноиндустрии и, по…
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Mark Drozdov 13 августа 2019, 11:43
Выйдет ли 2 часть ёжик Бобби колючие приключения
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7 июня 2017 11:23
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