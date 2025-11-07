Оповещения от Киноафиши
Том и Джерри: Запретный компас

Том и Джерри: Запретный компас

Mâo Hé Lâoshâ: Xîng Pán Qí Yuán 18+
Том и Джерри: Запретный компас - trailer
Том и Джерри: Запретный компас  trailer
Страна Китай
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 7 ноября 2025
Дата выхода
7 ноября 2025 Болгария
29 января 2026 Сербия o.A.
29 января 2026 Хорватия o.A.
29 января 2026 Черногория o.A.
Сборы в мире $1 891 721
Производство China Film Co., Ltd., Origin Animation
Другие названия
Mâo Hé Lâoshâ: Xîng Pán Qí Yuán, Tom and Jerry: Forbidden Compass, Tom y Jerry: La brújula mágica, Tom & Jerry大電影 玩轉古城, Τομ και Τζέρι: Η απαγορευμένη πυξίδα, Tom & Jerry: Chiếc La Bàn Kỳ Bí, Tom & Jerry: Forbidden Compass, Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu, Tom & Jerry: Шидэт луужин, Tom e Jerry: A Bússola Perdida, Tom et Jerry : La Boussole interdite, Tom et Jerry: La Boussole interdite, Tom i Jerry: Aventura en el temps, Tom in Jerry: Čudežni kompas, Tom ve Jerry: Kayıp Pusula, Tom ve'Jerry ve'haMatzpen ha'Avud, Tom y Jerry: Aventura en el tiempo, Том и Джери: Забраненият компас, 湯姆貓與傑利鼠：星盤奇緣, 猫和老鼠：星盘奇缘
Режиссер
Gang Zhang
В ролях
Li Baixin
Zhang Gang
Jiang Wen Jin
Xiongfei Tu
Ли Ханьлинь
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

4.3
10 голосов
3.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Том и Джерри: Запретный компас - trailer
Том и Джерри: Запретный компас Trailer
