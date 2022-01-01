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My Dream

Моя мечта, 2006

2006 / Китай
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О фильме
«Моя мечта» – это фильм-ревю, демонстрирующий удивительные артистические способности людей с физическими недостатками. Хореографические миниатюры на традиционные китайские сюжеты («Танец Будды», «Танец павлина», «Пекинская опера») украсят праздничный концерт самого высокого уровня, а ведь исполняют их артисты, лишенные слуха или зрения. У артиста, солирующего в одном из таких номеров, ампутированы руки, однако благодаря феноменальному умению владеть своим телом он работает с реквизитом, как акробат и жонглер. Слепые музыканты виртуозно исполняют шедевры мировой фортепьянной классики и выступают в оркестре национальных инструментов. Камера нередко проникает и за кулисы, показывая нам, как артисты, объединенные в большую дружную семью, готовятся к выходу на сцену, репетируют, следят за выступлениями своих товарищей. Искусство необычных артистов приобретает особую выразительность благодаря яркой сценографии, новейшей технологии съемки и оригинальным режиссерским решениям.
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Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Режиссер
Ван Хунхай
Все актеры и съемочная группа
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