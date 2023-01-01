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Чжун Куй: Укротитель демонов
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Zhong Kui fu yao

Чжун Куй: Укротитель демонов, 2022

2022 / Китай
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О фильме

Фэнтезийное приключение по мотивам мифов даосизма — о знаменитом борце со злыми силами Чжун Куе, которому предстоит вновь встретиться со старыми врагами. Гора Кунлун находится на пересечении трех миров. Каждую тысячу лет во время солнечного затмения ее магическая сила ослабевает, и могущественные демоны пытаются воспользоваться моментом и прорваться в мир смертных. Небеса посылают своего верного бойца Чжун Куна, чтобы остановить катастрофу. Он побеждает демона-дракона Пуду, но на этом попытки темных сил восторжествовать не заканчиваются. Они снова попытаются выбраться из заточения, вселяясь в невинных людей, и только Чжун Куй и его последователи смогут им противостоять. Но получится ли у легендарного мастера противостоять демоническим искушениям.

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Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 18+
В ролях
Ван Игэ
Е Чанцин
Ли Яньфэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чжун Куй: Укротитель демонов 1 постер
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Чжун Куй: Укротитель демонов
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