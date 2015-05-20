Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Горы могут уйти
Киноафиша Фильмы Горы могут уйти
Shan He Gu Ren

Горы могут уйти, 2015

2015 / Китай / Франция / Япония
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Китайский город Фэньян, 1999 год. За юной Тао ухаживают два друга детства, Занг и Лианг. Занг — хозяин бензоколонки, и его ждет радужное будущее, тогда как Лианг работает на угольной шахте. Тао предстоит выбрать одного из двух, навсегда изменив свою жизнь, и жизнь ее будущего сына.

Действие происходит между Китаем, переживающим глубокие перемены, и Австралией, воплощающей в себе мечты о лучшем будущем, и охватывает двадцатипятилетней период из жизни героев, повествуя о любви и разочарованиях перед лицом судьбы.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 20 мая 2015
Возраст 16+
Режиссер
Цзя Чжанкэ
Цзя Чжанкэ
В ролях
Чжао Тао
Чжан И
Чжан И
Сильвия Чан
Дун Цзыцзянь
Дун Цзыцзянь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Горы могут уйти 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Related video
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Приложение киноафиши