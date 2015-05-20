Горы могут уйти, 2015

Китайский город Фэньян, 1999 год. За юной Тао ухаживают два друга детства, Занг и Лианг. Занг — хозяин бензоколонки, и его ждет радужное будущее, тогда как Лианг работает на угольной шахте. Тао предстоит выбрать одного из двух, навсегда изменив свою жизнь, и жизнь ее будущего сына.



Действие происходит между Китаем, переживающим глубокие перемены, и Австралией, воплощающей в себе мечты о лучшем будущем, и охватывает двадцатипятилетней период из жизни героев, повествуя о любви и разочарованиях перед лицом судьбы.