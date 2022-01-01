Фильмы производства Польши

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Скоро в прокате "Неувольняемый"
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Айка
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Академия пана Кляксы
Актриса
АН
Анатомия зла
Антихрист
АР
Артур Экерт: модель сборки
АУ
Аустерия
АФ
Афоня и пчелы
БА
Бараны
Барышни из Вилько
БЕ
Беги, мальчик, беги
Без любви
Без наркоза
Без стыда
Безмолвная звезда
Безымянная – одна женщина в Берлине
Бексиньские. Видеофонический альбом
Белоснежка: Брачный сезон
Березняк
Бесы
БИ
Билет в один конец на Луну
Бич божий
БЛ
Ближе к Луне
БО
Боги
Борис Годунов
БР
Брат нашего Бога
Братья
БУ
Бусинки одних четок
БЫ
Бытие
Быть как Казимеж Дейна
В
В лесу сегодня не до сна
В лесу сегодня не до сна 2
В саду у господа Бога
В темноте
В укрытии
ВА
Ва-банк
Ва-банк-2, или Ответный удар
Валенса
Ван Гог. С любовью, Винсент
Варшава ночью
Варшавская битва 1920 года
ВЕ
Велосипед моего отца
Венера в мехах
Венеция
Весна сорок первого
ВЗ
Взвали на плечи льва
ВИ
Винчи или Ва-банк 3
Виски с молоком
ВН
Внутренняя империя
ВО
Волк
Волны
Волшебная страна
Волшебное дерево
Волынь
Воображаемая реальность
ВР
Время умирать
ВС
Все бессонные ночи
Все будет хорошо
Все на продажу
Все, что я люблю
Встреча в Атлантике
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Вчера
ГА
Галерьянки
Гарет Джонс
ГЕ
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ГИ
Гиена
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Год спокойного солнца
ГР
Гражданин Пищик
ДА
Давид и Сэнди
Давид и эльфы
Даже мыши попадают в рай
Дамочки
Дантон
Дар
ДВ
Двенадцать стульев
Двойная жизнь Вероники
Дворец
ДЕ
Девичий заговор
Девочка никто
Девушка из шкафа
Дежа Вю
Дело Казальчика
Демон
Детская площадка
Детский блюз
ДЖ
Джулиан Барбур: Сон Основы
ДИ
Дирижер
ДО
Дознание пилота Пиркса
Доля правды
Дорожный патруль
Дочь танца
ДР
Другой мир
Дружок веселого бесенка
ДУ
Духовенство
ДЬ
Дьявол
Дьявольское образование
ДЮ
Дюймовочка
ЕВ
Ева хочет спать
ЕН
Енен
ЕС
Если ты где-нибудь есть...
ЕЩ
Еще не вечер
Еще раз
ЖА
Жасмин
ЖЕ
Женский день
Женщина, которая мечтала о мужчине
Женщины мафии
Жестяной барабан
ЖИ
Жизнь за жизнь
Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем
ЖУ
Жулавский о Жулавском
ЗО
ЗОЖ
Зовите меня Тони
Зося
ЗА
За гранью возможного
За синими дверями
За что?
Завтра будет лучше
Загадочный пассажир
Зал самоубийц
Заложники
Замкнутый круг
Занозы
Заповедник
ЗВ
Звезды
ЗЕ
Земля обетованная
Зеро
ЗИ
Зимние сумерки
ЗН
Знахарь
Знахарь
ИД
Ида
ИЗ
Из-за любви
ИК
Икона
ИЛ
Иллюминация
ИМ
Именем дьявола
Императорско-королевские дезертиры
Империя комаров
ИН
Иней
Инородное тело
Иностранец
ИО
Иоанна
ИС
Испанка
ЙО
Йовита
КА
Каждый из нас Христос
Как быть любимой
Как далеко отсюда, как близко
Как можно дальше отсюда
Канал
Капитан
Карамазовы
Кармо
Карт-бланш
Касабланка
Катынь
КВ
Квартальный отчет
Кво Вадис
КЕ
Кербела
КИ
Кинолюбитель
Кинопробы
Китобой
КЛ
Клезмер
Клубничное вино
КН
Князь и Диббук
КО
Когда падают деревья
Колоски
Колыбельная
Коноплянка
Константа
Контракт
Королева тишины
Король жизни
Короткий фильм о любви
Короткий фильм об убийстве
Корчак
Косоглазое счастье
КР
Красный паук
Кролик по-берлински
Крот
Крылатые свиньи
Крылья урагана
КТ
Кто никогда не жил
КУ
Кубрик о Кубрике
Куда ты идешь, Аида?
Кукушка в темном лесу
КЭ
Кэмпер
ЛЕ
Лес. 4 утра
Леса
Лесной принц
Летна
Летнее солнцестояние
ЛИ
Лицо
ЛО
Лондонский международный анимационный фестиваль LIAF 2017
ЛУ
Лучше всех
ЛЮ
Люби и танцуй
Любовники года тигра
Любовники моей мамы
Любовь в квадрате
Любовь на подиуме
МА
Малая Москва
Маленький экзамен зрелости 1947
Мальчики Витман
Мария Кюри
Марыся и Наполеон
Мать Иоанна от ангелов
Мать Тереза кошек
МЕ
Мельница и крест
Меньшее зло
Меня зовут Ки
МО
Мои дочери — коровы
Моя кровь
МУ
Мужество
Муми-тролли. Зимняя сказка
НА
На границе
На серебряной планете
Налог на любовь
Наследие лжи
НЕ
Не лги, любовь моя
Невинные чародеи
Незаконные
Необходимое убийство
НИ
Нина
НО
Нож в воде
Номера
Ноябрь
ОБ
Обратный билет
ОД
Одинокая женщина
Одиночество в сети
ОП
Опалённые солнцем
ОС
Освобождение: Битва за Берлин
Освобождение: Направление главного удара
Освобождение: Огненная дуга
Освобождение: Последний штурм
Особые приметы
ОТ
Отголоски
Откровения
Отличный день
ОХ
Охота на мух
Охотники за медом
ПА
Пан Тадеуш
Пансионат «Езёрак»
Парк
Паркет
Пассажирка
ПЕ
Пепел и алмаз
Первый день свободы
Персона нон грата
Персонал
Петя и волк
ПИ
Пианист
Пианистка
Письма к М.
Письма к М. Часть 2
Питбуль. Последний пёс
ПЛ
Планета синглов
Планета синглов 2
Плохой дом
Площадь Спасителя
ПО
Побег на Остров Питкэрн
Под электрическими облаками
Поезд в Голливуд
Полковник Квятковский
Полоса тени
Польская сибириада
Польская черная шапочка
Польский альбом
Польско-русская война
Помни имя свое
Попелушко: Свобода внутри нас
Последние любовники
Последняя семья
Послеобразы
Потому что во мне есть секс
Похищение «Савойи»
Почему бы и нет!
ПР
Превратности разума
Прекрасное лето
Преступление и наказание
Придорожное кафе
Прикосновение руки
Притворись моим женихом
Причастие
Пришелец из сказки
Приют
Провинциальные актеры
Простая история об убийстве
Прости нам долги наши
ПТ
Птицы поют в Кигали
ПУ
Путешествие Игоря и журавлей
Путешествие Нины
Путешествия пана Кляксы
ПЯ
Пятое время года
РА
Разделенный город
Разыскиваемый, разыскиваемая
Распорядитель бала
РЕ
Реверс
Резня
РО
Розочка
РУ
Рукопись, найденная в Сарагоcе
С
С пеной у рта
СА
Сальто
Самозванец с гитарой
Санаторий под Клепсидрой
СВ
Свадьба
Свинки
СЕ
Сексмиссия
Семейная жизнь
Семь чувств
Сердце любви
Сердце на ладони
Сердцу не прикажешь
СИ
Сибирская леди Макбет
СК
Сколько весит троянский конь?
СЛ
След зверя
Случай
СН
Снега больше не будет
СО
Соединенные штаты любви
Солнце
Соль земли черной
Состав
Состояние невесомости
СР
Срочно (не) требуется мужчина
СТ
Стадион бездомных
Статисты
Страх высоты
Структура кристалла
Стыд
СУ
Судебный исполнитель
ТА
Тайны ночного дозора
ТЕ
Теа
Тело
Тело Христово
Темное преступление
Тестостерон
ТИ
Тихая ночь
ТО
Только не сейчас
Только представь!
ТР
Третья часть ночи
Три ключа
Три цвета: Белый
Три цвета: красный
Три цвета: синий
Трюки
ТУ
Туфельки
У
У пана Бога за межой
УБ
Убеждения
Убей это и покинь город
УЛ
Уловка
УМ
Умереть за врага
Умерший класс
УР
Урок любви
Уроки пана Куки
УС
Успешная женщина
ФА
Фараон
ФЕ
Фестиваль «Парижские сезоны». Программа №2
Фестиваль «Послание к человеку-2017»
Фестиваль Польской Анимации
Фестиваль фантастического кино Best Sci-Fi 2021
Фестиваль фильмов ужасов
Фестиваль эротического кино Best Erotic Shorts
ФО
Форсаж Диабло
Фотограф
Фотон
ХА
Хаос
ХИ
Химия
Хитросплетение
ХО
Холодная война
Хоровод
Хочется жить
ХР
Хроника любовных происшествий
Хрустальная девушка
ХУ
Хуго
ЧА
Чародей
Чародей: Страна Великого Дракона
ЧЕ
Человек из железа
Человек из мрамора
Чемпион из Освенцима
ЧУ
Чудо
Чужое небо
ША
Шарлатан
ШЕ
Шесть превращений Яна Пищика
ШР
Шрам
Шрам
ЩИ
Щит и меч
ЭД
Эдерли
ЭК
Эксцентрики
ЭС
Эскортницы
ЭФ
Эфир
ЮН
Юность Шопена
Я
Я - против
Я вам ещё покажу!
ЯБ
Яблоки
ЯЗ
Язвы Бреслау
ЯК
Якоб, Мимми и говорящие собаки
ЯН
Ян Карский. Праведник мира
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Аргентина
Армения
Афганистан
Бангладеш
Башкортостан
Беларусь
Бельгия
Бенин
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Бутан
Ватикан
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
ГДР
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Гана
Гватемала
Германия
Гондурас
Гонконг
Гренландия
Греция
Грузия
Дания
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
КНДР
Казахстан
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Камерун
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Кения
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Киргизия
Китай
Колумбия
Конго
Корея
Косово
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Куба
Кувейт
Латвия
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
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Мадагаскар
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Мали
Мальта
Марокко
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Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Российская империя
Россия
Руанда
Румыния
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Саудовская Аравия
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Сербия
Сербия и Черногория
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Сомали
Таджикистан
Таиланд
Тайвань
Танзания
Тунис
Туркмения
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
ФРГ
Федеративные Штаты Микронезии
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чад
Черногория
Чехия
Чехословакия
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Эстония
ЮАР
Югославия
Япония
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