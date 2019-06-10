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Playmobil Фильм: Через вселенные Playmobil Фильм: Через вселенные
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Playmobil Фильм: Через вселенные, 2019

2019 / Франция / США / Германия / Китай / Нигерия / Индия / Канада / Великобритания / Танзания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Это будет эпично! Готовьтесь к незабываемому путешествию с героями Playmobil
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Причины посмотреть Факты О фильме

Юный Чарли и его старшая сестра Марла настолько увлеклись игрой с фигурками Playmobil, что и не заметили, как оказались в волшебном игрушечном мире. Здесь Марла, упустившая из виду мальчика, будет вынуждена отправиться на его поиски.

По пути девочка узнает, что Чарли пропал не просто так: его похитили приспешники императора Максимуса для участия в кровавых боях гладиаторов. Чтобы спасти братишку, ей предстоит пересечь пять игрушечных вселенных и встретиться с их обитаелями – викингами, динозаврами, ковбоями, волшебниками и шпионами. Помогать Марле будут ее новые пластиковые друзья – водитель закусочной на колесах Дел, храбрый секретный агент Рекс Дэшер, эпатажная фея-крестная, настоящий робот и многие другие.

Американо-французский музыкальный мультфильм снял режиссер Лино ДиСальво, ранее уже работавший над анимационными лентами “Приготовление и начало” (2009) “Вольт” (2008). В русском дубляже зритель не услышит оригинальную озвучку, но, возможно, его порадует, что свои голоса в англоязычной версии героям подарили популярные американские артисты Аня Тейлор-Джой, Дэниэл Рэдклифф, Адам Ламберт, Меган Трейнор и Джим Гэффиган.

Мультфильм снят по мотивам линии игрушек Playmobil, главного конкурента Lego.

Мировая премьера мультика прошла на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в июне 2019 года. На российские экраны “Playmobil Фильм: Через вселенные” вышел только в конце января 2020 года.

Для озвучивания родителей Марлы и Чарли создатели фильма хотели пригласить “Странного Эла” Янковича и Лорен Грэм.

Релиз мультфильма был посвящен 45-летнему юбилею выхода линии игрушек Playmobil.

В паспорте Марлы указана дата его выдачи – 14 июня 2015 года, а также дата ее рождения – 11 июля 1996 года. Во вступлении она поет, что ей 18 лет. Это означает, что первая сцена происходит в период с 14 июня по 11 июля 2015 года. Остальная часть фильма происходит четыре года спустя, и баннер возле ярмарки игрушек обозначен датой 7-9 июня 2019 года.

Проект был анонсирован еще в ноябре 2014 года, и его выход был запланирован на конец 2017 года.

Изначально режиссером и сценаристом “Playmobil Фильм: Через вселенные” должен был стать Боб Персичетти, который представил свое видение на питчинге перед Sony Pictures Animation. Планировалось, что мультфильм станет первой частью трилогии по мотивам Playmobil. Хотя компания Sony пыталась приобрести права на постановку, затея Персичетти провалилась. В конце концов, режиссеру предложили вместо этого снять мультфильм “Человек-паук: Через вселенные”, впоследствии получивший “Оскар” в номинации “Лучший анимационный фильм”.

До режиссирования “Playmobil Фильм: Через вселенные” Лино ДиСальво 17 лет проработал на студии Walt Disney Animation Studios.

Музыканты Адам Ламберт и Меган Трейнор написали и спели оригинальные песни, которые звучат в мультфильме.

Первые 15 месяцев разработки мультика прошли в Лос-Анджелесе. В тот период над фильмом трудилась команда из десяти человек. Когда проект “переехал” в Монреаль, съемочная группа разрослась до 300 человек, что, тем не менее, составляет чуть более половины сотрудников группы для типичного диснеевского мультфильма.

При подготовке к работе Лино ДиСальво опросил более 200 поклонников Playmobil со всего мира и обнаружил, что серия игрушек больше всего нравилась детям своим элементом ролевой игры. ДиСальво также побывал в доме своих родителей, чтобы изучить игрушки, с которыми он играл в детстве.

Фильм провалился в прокате в странах Европы и Северной Америки, собрав 16 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов.

Во время игры Чарли и его старшая сестра Марла попадают в мир игрушек. Потеряв там брата, Марла отправляется на его поиски. Вместе с новым другом Делом и спецагентом Рэксом Дашером ей нужно добраться до Колизея и обезвредить императора Максимуса, агенты которого похищают людей для участия в гладиаторских боях. Но добраться туда можно только через пять киновселенных: Землю Викингов и Мир Юрского периода, Дикий Запад, Волшебную страну и Шпионский город. Приключения ждут вас!

 

5.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 30 января 2020
Премьера в мире 10 июня 2019
Возраст 6+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Лино ДиСальво
Лино ДиСальво
Все актеры и съемочная группа
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Playmobil — немецкие игровые наборы, в которых на первый план выходят уникальные фигурки человечков, а не строительство. Среди наборов можно отыскать разнообразную тематику: пираты, ферма, динозавры, официальные лицензионные наборы по NHL, «Как приручить дракона» и «Охотники за привидениями». Визуально они напоминают не типичное LEGO, а скорее их детскую серию Duplo с поправкой на возраст. В отличие от Европы, где фигурки получили широкую известность и доросли до…
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