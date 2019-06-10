Playmobil Фильм: Через вселенные, 2019

Мультфильм снят по мотивам линии игрушек Playmobil, главного конкурента Lego.

Мировая премьера мультика прошла на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси в июне 2019 года. На российские экраны “Playmobil Фильм: Через вселенные” вышел только в конце января 2020 года.

Для озвучивания родителей Марлы и Чарли создатели фильма хотели пригласить “Странного Эла” Янковича и Лорен Грэм.

Релиз мультфильма был посвящен 45-летнему юбилею выхода линии игрушек Playmobil.

В паспорте Марлы указана дата его выдачи – 14 июня 2015 года, а также дата ее рождения – 11 июля 1996 года. Во вступлении она поет, что ей 18 лет. Это означает, что первая сцена происходит в период с 14 июня по 11 июля 2015 года. Остальная часть фильма происходит четыре года спустя, и баннер возле ярмарки игрушек обозначен датой 7-9 июня 2019 года.

Проект был анонсирован еще в ноябре 2014 года, и его выход был запланирован на конец 2017 года.

Изначально режиссером и сценаристом “Playmobil Фильм: Через вселенные” должен был стать Боб Персичетти, который представил свое видение на питчинге перед Sony Pictures Animation. Планировалось, что мультфильм станет первой частью трилогии по мотивам Playmobil. Хотя компания Sony пыталась приобрести права на постановку, затея Персичетти провалилась. В конце концов, режиссеру предложили вместо этого снять мультфильм “Человек-паук: Через вселенные”, впоследствии получивший “Оскар” в номинации “Лучший анимационный фильм”.

До режиссирования “Playmobil Фильм: Через вселенные” Лино ДиСальво 17 лет проработал на студии Walt Disney Animation Studios.

Музыканты Адам Ламберт и Меган Трейнор написали и спели оригинальные песни, которые звучат в мультфильме.

Первые 15 месяцев разработки мультика прошли в Лос-Анджелесе. В тот период над фильмом трудилась команда из десяти человек. Когда проект “переехал” в Монреаль, съемочная группа разрослась до 300 человек, что, тем не менее, составляет чуть более половины сотрудников группы для типичного диснеевского мультфильма.

При подготовке к работе Лино ДиСальво опросил более 200 поклонников Playmobil со всего мира и обнаружил, что серия игрушек больше всего нравилась детям своим элементом ролевой игры. ДиСальво также побывал в доме своих родителей, чтобы изучить игрушки, с которыми он играл в детстве.

Фильм провалился в прокате в странах Европы и Северной Америки, собрав 16 миллионов долларов при бюджете в 40 миллионов.