В провинции Юньнань, в гористой местности на юго-западе Китая, есть деревня, разделенная на две части ущельем, в котором протекает река Нюцзян. Для переправы через стометровое ущелье существует только один способ – канатная дорога, а попросту – трос, по которому на противоположную сторону переправляют и людей, и животных, и грузы. Иногда, при трагическом стечении обстоятельств, переправа заканчивается падением в пропасть. Главный герой картины – местный врач Дэн Цяньдуй, «доктор с канатной дороги», проработавший в селе почти 30 лет. Он самоотверженно, с риском для жизни помогает своим землякам, но однажды сам попадает в непростую ситуацию…

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