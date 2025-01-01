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Киноафиша Фильмы Доктор с канатной дороги

Доктор с канатной дороги

Suo dao yi sheng 18+
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О фильме

Герои фильма имеют реальных прототипов, живущих в реальном горном селении Ламади.
В провинции Юньнань, в гористой местности на юго-западе Китая, есть деревня, разделенная на две части ущельем, в котором протекает река Нюцзян. Для переправы через стометровое ущелье существует только один способ – канатная дорога, а попросту – трос, по которому на противоположную сторону переправляют и людей, и животных, и грузы. Иногда, при трагическом стечении обстоятельств, переправа заканчивается падением в пропасть. Главный герой картины – местный врач Дэн Цяньдуй, «доктор с канатной дороги», проработавший в селе почти 30 лет. Он самоотверженно, с риском для жизни помогает своим землякам, но однажды сам попадает в непростую ситуацию…
Страна Китай
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2013
Производство Chang Ying Group
Другие названия
Suo dao yi sheng, Cableway Doctor, 索道医生
Режиссер
Лэй Сяньхэ
В ролях
Ха Цяньшэн
Ху Личжи
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