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Постер фильма Лавка господина Линя
7.2
Киноафиша Фильмы Лавка господина Линя
7.2

Лавка господина Линя

, 1959
Lin jia pu zi
Китай / драма / 18+
Постер фильма Лавка господина Линя
7.2

О фильме

Действие фильма происходит в Китае в 1930 году. Господин Линь решает открыть собственное дело — универсальный магазин. Он и не догадывается о том, сколько препятствий ждет его на пути к мечте о процветании, пребывая в наивной уверенности, что тяжелым и честным трудом можно добиться чего угодно. Но реалии времени диктуют свои правила: вторжение японцев в Манчьжурию вызывает волну протеста, молодые люди отказываются покупать продукты японского производства. Линю нужно любой ценой остаться в бизнесе, и он идет на обман, заменяя этикетки на японских товарах на китайские. Но когда его дочери начинает оказывать недвусмысленные знаки внимания коррумпированный начальник полиции, Линь понимает, что цена за успех слишком высока — он закрывает дело и вместе с дочерью покидает город.

В ролях

Чэнь Шу
Тао Ан
Huichang Yu
Бин Лин
Daniang Lin
Се Тянь
Mr. Lin
Wei Ma
Mingxiu Lin
Liang Zhang
Sheng Shou
Юй Лань
Guafu Zhang
Li Di
Santai Zhu
Ran An
Mr. Wu
Lihua Ba
Director Bo
Yuanyuan Cai
Si A
Режиссер Choui Khoua
Сценарист Dun Mao, Ся Янь
Композитор Shide He
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 6 октября 1959
Дата выхода
6 октября 1959 Китай
6 марта 1961 СССР
Производство Beijing Film Studio, Ningxia Film Group
Другие названия
Lin jia pu zi, The Lin Family Shop, A loja da família Lin, Лавка господина Линя, 林家铺子, The Lim Family Shop

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 14 голосов
7.2 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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