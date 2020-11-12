Действие фильма происходит в Китае в 1930 году. Господин Линь решает открыть собственное дело — универсальный магазин. Он и не догадывается о том, сколько препятствий ждет его на пути к мечте о процветании, пребывая в наивной уверенности, что тяжелым и честным трудом можно добиться чего угодно. Но реалии времени диктуют свои правила: вторжение японцев в Манчьжурию вызывает волну протеста, молодые люди отказываются покупать продукты японского производства. Линю нужно любой ценой остаться в бизнесе, и он идет на обман, заменяя этикетки на японских товарах на китайские. Но когда его дочери начинает оказывать недвусмысленные знаки внимания коррумпированный начальник полиции, Линь понимает, что цена за успех слишком высока — он закрывает дело и вместе с дочерью покидает город.

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