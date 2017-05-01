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Weaving

Ткачи, 2016

2016 / Китай
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О фильме

В 2016 году на Северо-Западе Китая была закрыта последняя текстильная фабрика времён коммунизма. В течение пяти последних лет её существования семьи ткачей были вынуждены бороться с внешними переменами, но при этом старались сохранять мир в своих домах. На фоне конфликта старых и новых ценностей в современном сложном Китае на первый план выступают радикальные изменения в семейных отношениях. Эта пронзительная сага позволяет глубоко проникнуться реалиями некоторых представителей крупнейшего по численности населения государства Земли. Премьера фильма прошла на главном в Северной Америке фестивале документального кино «Hot Docs» в Торонто. Автор ленты, документалист Ванг Янг из китайского города Сиань, не в первый раз фокусируется на теме социальных изменений в Китае и взгляде на них молодого поколения. Его предыдущая картина «Китайские ворота» (2011), показанная на десятках международных кинофестивалей по всему миру, рассказывала о молодом человеке, который только что окончил университет и уже столкнулся с насущной дилеммой – продолжать пытаться выжить в большом городе или вернуться в деревню и поставить крест на мечтах и карьере. Автор лично представит свой фильм в Москве, а после показа ответит на вопросы зрителей.

8.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 1 мая 2017
Возраст 16+
Режиссер
Ванг Янг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ткачи 1 постер
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