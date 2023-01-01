Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Моя ужасная сестра 2"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Снежный барс
Xue bao
Снежный барс, 2023
2023 / Китай
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Жанр:
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Продолжительность
1 час 49 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Пема Цеден
В ролях
Jinpa
Ziqi Xiong
Tseten Tashi
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
6.3
IMDb
Написать отзыв
1 постер
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
В прокате
Премьеры
Онлайн
По щучьему велению
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Катастрофа
Отзывы
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Пять ночей с Фредди
Рецензия
Отзывы
2023, США, ужасы
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Отзывы
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Крылатая история
Отзывы
2023, Канада / Германия, анимация
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Императрицы
Отзывы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Одержимые злом
Отзывы
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Related video
Это чудо техники скрывали от советских работяг: оно было только у богачей и элиты
Никто не догадывался: главного мальчишку в советских фильмах играла известная актриса
Все девушки считали Жигунова настоящим джентльменом: вот почему его возненавидел Харатьян
Склочницы и сплетницы: женщины с этими именами все время ссорятся с близкими
Эти фразы помогут понять, что собеседник вас обманывает: их всего три
Эта фраза прославила «Неуловимых»: ее добавили в сценарий в последний момент
Под защитой: на мужчин с этими именами не действуют любовные привороты
В Союзе этот салат подавали в каждом санатории: полезнее надоевшего «Витаминного»
«Я снова молодая мама»: Бледанс полтора года скрывала от всех третьего сына
Был первым советским миллионером: известный артист завел 40 кошек и живет без женщины
Россиянку в Европе вычисляют с первого взгляда: вот какая одежда ее выдает
Решился на неловкое признание: почему SHAMAN женился на возрастной россиянке
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить