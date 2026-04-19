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Crossing a Dawn
6.8
Crossing a Dawn
, 2026
Crossing A Dawn
Китай / комедия, драма, мелодрама
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О фильме
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Трейлеры
6.8
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Crossing a Dawn
Трейлер
Трейлер
В ролях
Ма Сы Чунь
Чжан И Фань
Сун Ян
Сандра Ма
Xu Qiu
Xingchen Lü
Moyan Wen
Эдвард Чэнь
Chen Yuzhou
Режиссер
赵八斗
,
Badou Zhao
Сценарист
Badou Zhao
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Китай
Продолжительность
1 час 43 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
19 апреля 2026
Дата выхода
22 мая 2026
Китай
23 мая 2026
Макао
Сборы в мире
$2 514 644
Производство
Momo Pictures
Другие названия
Crossing A Dawn, 今晚正好, 纯爱地
Еще
Рейтинг фильма
6.8
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Трейлеры фильма
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Crossing a Dawn
Трейлер
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