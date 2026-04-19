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Постер фильма Crossing a Dawn
6.8
Crossing a Dawn - Трейлер
Киноафиша Фильмы Crossing a Dawn
6.8

Crossing a Dawn

, 2026
Crossing A Dawn
Китай / комедия, драма, мелодрама
Трейлеры
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Постер фильма Crossing a Dawn
6.8
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Не пойду 0
Crossing a Dawn - Трейлер
Crossing a Dawn  Трейлер

В ролях

Ма Сы Чунь
Чжан И Фань
Сун Ян
Сун Ян
Сандра Ма
Xu Qiu
Xingchen Lü
Moyan Wen
Эдвард Чэнь
Chen Yuzhou
Режиссер 赵八斗, Badou Zhao
Сценарист Badou Zhao
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 апреля 2026
Дата выхода
22 мая 2026 Китай
23 мая 2026 Макао
Сборы в мире $2 514 644
Производство Momo Pictures
Другие названия
Crossing A Dawn, 今晚正好, 纯爱地

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

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Crossing a Dawn - Трейлер
Crossing a Dawn Трейлер
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Отзывы о фильме

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