Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Однажды в Китае III
6.7
Киноафиша Фильмы Однажды в Китае III
6.7

Однажды в Китае III

, 1992
Wong Fei Hung III: Si wong jaang ba
Гонконг, Китай / боевик, приключения, биография / 18+
Постер фильма Однажды в Китае III
6.7

О фильме

Для участия в турнире мастеров восточных единоборств, знатоков стиля «Танцующий лев», в Пекин приезжают Вон Фэй-хун, его закадычный приятель-напарник Чун и юная Йе, кузина Фэй-хуна. Пока участники турнира готовятся к поединкам, Йе завязывает романтические отношения с русским дипломатом Тумановским…

В ролях

Джет Ли
Джет Ли
Wong Fei-Hung
Розамунд Кван
13th Aunt
Макс Мок
Leung Foon
Сюн Синьсинь
Ghost Foot Seven
Лау Шунь
Wong Kei-Ying
John Wakefield
Tumanovsky
Jin Chiu
Chiu Tin-Bai
Цуньчжуан Гэ
Lee Hung-Cheung
Tak-Yan Wong
Yan
Чжан Чуньчжун
Master Chiu
Режиссер Цуй Харк
Сценарист Цуй Харк, Tin-Suen Chan, Тань Чунг
Композитор Уильям Ху
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Гонконг / Китай
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1992
Премьера в мире 24 декабря 1992
Дата выхода
11 февраля 1993 Гонконг
8 ноября 2000 Франция TP
14 января 1993 Южная Корея 12

Где посмотреть фильм

ИВИ
MPAA R
Производство Golden Harvest Company, Film Workshop
Другие названия
Wong Fei Hung III: Si wong jaang ba, Once Upon a Time in China III, 黃飛鴻之三獅王爭霸, Bilo jednom u Kini 3, Dawno temu w Chinach 3, Era Uma Vez na China 3, Era Uma Vez na China III, Érase una vez en China III, Hoàng Phi Hồng 3: Sư Vương Tranh Bá, Huang Fei Hong zhi san: Shi wang zheng ba, Il était une fois en Chine : Le Tournoi du lion, Il était une fois en Chine 3, Kapote stin Kina III, Kínai történet 3., Master of Shaolin 3, O Sonho do Guerreiro, Once Upon a Chinese Fighter, Once Upon a Time in China 3, Roozi Roozegari Dar Chin 3, Tenkrát v Číně 3, The Invincible Shaolin, Ükskord Hiinas 3, Volt egyszer egy Kína 3., Wan Chai: Tenchi sôha, Однажды в Китае 3, Одного разу в Китаї 3, ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ　天地争覇, Once Upon a Time in China III - Chinese Fighter, Érase una vez en China 3, 黃飛鴻之獅王爭霸, 黄飞鸿3, 黄飞鸿3：狮王争霸, Once Upon A Time In China Ⅲ, 黄飞鸿之狮王争霸, Il etait une fois en Chine 3, Wong Fei Hung ji saam: Si wong jaang ba, 黄飞鸿之三：狮王争霸, ワンス・アポン・ア・タイム・イン・チャイナ 天地争覇, 黄飞鸿之3：狮王争霸, Bir Dəfə Çində 3, Il était une fois en Chine 3 : le tournoi du Lion

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 3 февраля 2023

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Однажды в Китае III - смотреть в онлайн-кинотеатре

Однажды в Китае III

Похожие фильмы онлайн

Стальные когти
 
Служители зла
 
Онлайн кинотеатр

Фильмы похожие на Однажды в Китае III

Врата дракона
Врата дракона приключения, боевик
2011, Китай
6.0
Легенда о Красном драконе
Легенда о Красном драконе боевик, приключения, комедия
1994, Гонконг
6.0
Стальные когти
Стальные когти боевик, комедия, исторический
1993, Гонконг
6.0
Служители зла
Служители зла боевик, фэнтези, исторический
1993, Гонконг
6.0
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Скупаю в Fix Price эти коврики сразу по 10 штук — удивляюсь, как раньше без них жила: вот 5 полезных применений
Пышный «веник» уже не в моде: вот 3 стильных идеи для букета на 1-е сентября – еще и сэкономите
Пластиковый уголок в ванной — прошлый век: 4 современных способа — от дешёвых, но практичных до стильных и «вечных»
Комедий в СССР сняли много, но угадать в тесте нужно лишь одну: присмотритесь к иностранной афише
«Ликвидацию» знают все, а вы попробуйте угадать другие фильмы с Машковым: сложный тест из 6 цитат
«Отличная идея, ужасное исполнение»: sci-fi по Мартину получил жалкие 5.8 на IMDb – лучше пересмотреть «Игру престолов»
В сентябре от экрана можно не отлипать: сразу 5 громких премьер покажут на Wink – №2 ждут 20000+ зрителей
«Должен бы привал тут быть», а будет тест: вспомните военный фильм СССР по первой реплике
«Шеф, всё пропало!» — а это было в сценарии или актёры чудили? Тест на знание импровизаций в советском кино
3 свежих детектива цепляют с первой минуты: в этом топе российский сериал оказался круче сканди-нуара от Netflix
«Осень, осень, ну давай у теста спpосим»: вспомните 5 фильмов СССР по эмодзи
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше