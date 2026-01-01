Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Легенда навсегда
6.5
Легенда навсегда - Трейлер
Киноафиша Фильмы Легенда навсегда
6.5

Легенда навсегда

, 2026
Guo jia jia
Китай / комедия, драма / 18+
Трейлеры
Пойду 2
Не пойду 0
Постер фильма Легенда навсегда
6.5
Пойду 2
Не пойду 0
Легенда навсегда - Трейлер
Легенда навсегда  Трейлер

О фильме

Пенсионер Жэнь Цзицин, бывший тренер по тяжёлой атлетике, страдает болезнью Альцгеймера. Пенсионер по ошибке принимает своего арендатора Чжуна Буфаня, молодого парня из небольшого города, за сына, который много лет назад покинул его. Парню и его разношёрстной компании соседей приходится объединиться и притворяться, что они — родственники. Так незнакомцы, каждый из которых хранит по-своему тёмное прошлое, постепенно сближаются и становятся настоящей семьёй.

В ролях

Джеки Чан
Джеки Чан
Ren Jiqing
Пэн Юйчан
Zhong Bufan
Чжан Цзяньин
Su Xiaoyue
Пань Биньлун
Пань Биньлун
Jia Ye
Ping Li
Jin Zhengu
Лю Миньтао
Danny Ray
Бен Ню
Bing Feng
Dr. Wu
Хуан Цайлунь
Dong Han
Haoming Chen
Live Blogger
Режиссер Taiyan Li
Сценарист Taiyan Li, Carbuncle Yan, Yining Yan, Lv Zhuo
Композитор Рок Чен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 20 февраля 2026
Премьера в мире 1 января 2026
Дата выхода
19 июля 2026 Россия
15 января 2026 Гонконг I
14 января 2026 Индонезия 13+
1 января 2026 Китай
8 января 2026 Макао B
1 января 2026 Сингапур PG13
Сборы в мире $14 236
Производство Wuhan Legend Film and Television Arts
Другие названия
Guo jia jia, Unexpected Family, The Strange Family, Uma Jornada para se Lembrar, Whispers of Gratitude, Неожиданная семья, 过家家, 陌生家庭, Mo Sheng Jia Ting

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Легенда навсегда - Трейлер
Легенда навсегда Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Отпуск на всю голову
Отпуск на всю голову
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Самое грязное место в туалете — не ершик или ободок унитаза: эту вещь постоянно касаются открытой кожей
Шампунь скупаю литрами, но не для мытья головы: капаю на кроссовки, ершик и даже пол - польза неописуемая
Всегда кладу в стиралку влажную салфетку — и наслаждаюсь чистотой: двойная польза почти даром
Сразу 2 свежих дорамы от Netflix обогнали «Игру в кальмара»: «захватывает с первой серии» и «смотрится на одном дыхании»
Пересмотрела «Метод» и удивилась – как я раньше не замечала смешной ляп: спорим, вы тоже его «проворонили»?
Кроме «Невского» и «Первого отдела» жду еще 3 детектива НТВ: взгляните и вы – вдруг найдете нового фаворита?
Леночку Крылову из «Карнавальной ночи» все узнают, а вот вам еще 5 платьев в горошек: вспомните, из какого фильма каждое (тест)
Свежий детектив с Аксеновой – наш ответ «Графу Монте-Кристо»: «Первая серия понравилась, нигде не сфальшивили, молодцы»
Забытый фэнтези-сериал из 90-х люблю не меньше «Дома дракона»: интриг больше и рейтинг выше
Включаю 3 детективных фильма из России, когда нет времени на сериалы: всего пару часов, а эмоций на неделю вперед
Хороших сериалов в России немало, но эти 9 могут считаться культовыми: включайте любой – не прогадаете
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше