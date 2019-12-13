Овца без пастуха, 2019

Законопослушный гражданин и большой любитель криминальных фильмов, а особенно корейских триллеров, Ли Вэйцзе живёт с семьёй в небольшом городе. Однажды его дочь-старшеклассница, отличница и красавица, отправилась с классом на двухдневную экскурсию, где сын местной начальницы полиции и кандидата в мэры опоил её и изнасиловал, засняв всё это на телефон. Придя на следующий день шантажировать девушку, мажор получает тяпкой по затылку, а перепуганные мать с дочерью прячут тело в уже существующую могилу. Вэйцзе возвращается из командировки и придумывает план, как его семейству избежать наказания, ведь мать пропавшего пустит в ход всё своё влияние и ресурсы.