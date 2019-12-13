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Овца без пастуха Овца без пастуха
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Wu sha

Овца без пастуха, 2019

2019 / Китай
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Законопослушный гражданин и большой любитель криминальных фильмов, а особенно корейских триллеров, Ли Вэйцзе живёт с семьёй в небольшом городе. Однажды его дочь-старшеклассница, отличница и красавица, отправилась с классом на двухдневную экскурсию, где сын местной начальницы полиции и кандидата в мэры опоил её и изнасиловал, засняв всё это на телефон. Придя на следующий день шантажировать девушку, мажор получает тяпкой по затылку, а перепуганные мать с дочерью прячут тело в уже существующую могилу. Вэйцзе возвращается из командировки и придумывает план, как его семейству избежать наказания, ведь мать пропавшего пустит в ход всё своё влияние и ресурсы.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 27 июня 2020
Премьера в мире 13 декабря 2019
Режиссер
Сэм Цюа
В ролях
Джоан Чэнь
Тань Чжо
Тань Чжо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Овца без пастуха 2 постера
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