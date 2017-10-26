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24 часа на жизнь, 2017

2017 / США / Китай
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Киллеру после смерти выпадает шанс искупить грехи прошлого
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«24 часа на жизнь» – вторая работа режиссера Брайана Смрза, за плечами которого только боевик 2007 года «Разыскивается герой». В его новом проекте приняли участие такие известные актеры, как Итан Хоук, которого вы могли видеть в фильмах «Отрочество», «Тренировочный день», «Гаттака», а также Лиам Каннингэм («Игра престолов», «Ветер, который качает вереск», «Хорошие вибрации»), Рутгер Хауэр («Побег из Собибора», «Бегущий по лезвию») и другие.  

Сюжет триллера «24 часа на жизнь» закручивается вокруг киллера, которому после смерти неожиданно выпадает шанс искупить прошлое. И сделать это он должен вместе со своим убийцей…

- Фильм снимался в ЮАР и Китае

- Итан Хоук и Рутгер Хауэр снимались в фильме «Валериан и город тысячи планет», вышедшем также в 2017 году

 

Фильм об убитом на задании киллере, которого временно возвращают к жизни, даруя возможность искупить прошлое. У него в запасе всего двадцать четыре часа, чтобы в связке с собственным убийцей выполнить благородную миссию и завоевать прощение.

7.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 2 ноября 2017
Премьера онлайн 11 мая 2018
Премьера в мире 26 октября 2017
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Брайан Смрз
Брайан Смрз
В ролях
Итан Хоук
Итан Хоук
Пол Андерсон
Пол Андерсон
Рутгер Хауэр
Рутгер Хауэр
Лиам Каннингэм
Лиам Каннингэм
Натали Болтт
Натали Болтт
Все актеры и съемочная группа
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