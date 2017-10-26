24 часа на жизнь, 2017

«24 часа на жизнь» – вторая работа режиссера Брайана Смрза, за плечами которого только боевик 2007 года «Разыскивается герой». В его новом проекте приняли участие такие известные актеры, как Итан Хоук, которого вы могли видеть в фильмах «Отрочество», «Тренировочный день», «Гаттака», а также Лиам Каннингэм («Игра престолов», «Ветер, который качает вереск», «Хорошие вибрации»), Рутгер Хауэр («Побег из Собибора», «Бегущий по лезвию») и другие.

Сюжет триллера «24 часа на жизнь» закручивается вокруг киллера, которому после смерти неожиданно выпадает шанс искупить прошлое. И сделать это он должен вместе со своим убийцей…