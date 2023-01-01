Балет на двоих, 2005

Главные герои этой мелодрамы – молодая женщина, муж которой уезжает на заработки, и ее приемная дочь. Миловидная и работящая, жена Дэгуя могла бы не жаловаться на свою женскую долю, но ей не дано иметь своего ребенка, а маленькая девочка, которую она удочеряет, по мнению соседей, приносит в дом несчастье. После того, как с работающим на севере Дэгуем случается беда, для его жены наступают нелегкие времена. Однако, несмотря ни на что, она решает не только не расставаться с маленькой Сяньсянь, но и вырастить из нее настоящую балерину.