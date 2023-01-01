Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Синдром" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Балет на двоих
Киноафиша Фильмы Балет на двоих

Балет на двоих, 2005

2005 / Китай
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть О фильме

Фильм участвовал в конкурсе Шанхайского МКФ 2005 г.

Главные герои этой мелодрамы – молодая женщина, муж которой уезжает на заработки, и ее приемная дочь. Миловидная и работящая, жена Дэгуя могла бы не жаловаться на свою женскую долю, но ей не дано иметь своего ребенка, а маленькая девочка, которую она удочеряет, по мнению соседей, приносит в дом несчастье. После того, как с работающим на севере Дэгуем случается беда, для его жены наступают нелегкие времена. Однако, несмотря ни на что, она решает не только не расставаться с маленькой Сяньсянь, но и вырастить из нее настоящую балерину.

мало голосов Оцените
0 голосов
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2005
Возраст 18+
Режиссер
Чэнь Ли
В ролях
Си Мэйцзюань
Ни Пин
Ай Лия
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Балет на двоих
Под ветвями боярышника 6.5
Под ветвями боярышника (2010)
Рейтинг фильма
0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Постер фильма Балет на двоих 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Related video
Два по цене одного: всплыла правда о заработках Баскова
Табаков так никогда не ошибался: режиссер выгнал эту актрису из вуза, а она стала звездой
Режиссеры все напутали: эти странности в «Ворониных» до смешного нелепы
Рожают под грифом «Секретно»: странные традиции королевской семьи
Все в паутине, дети странные: от происходящего в доме Киркорова мурашки по коже (фото)
Серая мышка: теперь понятно, почему Панайотов прячет жену (фото)
Тест: сможете ли вы угадать, о каком артисте говорит Гафт в этих цитатах?
Все женщины считали стервой: за что в СССР ненавидели звезду фильма «Тени исчезают в полдень»
Оболгали на всю страну: Клара Новикова внесла ясность в слухи о своей пропаже
Только эти знаки Зодиака могут не опасаться болезней и травм: находятся под охраной высших сил
Дружинина настояла поменять имя: как на самом деле зовут сына Харатьяна
Деда зря не послушала: внучка пошла против воли Боярского и пожалела
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше