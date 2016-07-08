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Рок Дог Рок Дог
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Rock Dog

Рок Дог, 2016

2016 / Китай / США
6.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Номинант на премию «Оскар» за мультфильм «Лови волну» Эш Браннон, а также человек, подаривший нам «Историю игрушек 2», снимает своё новое мультипликационное творение «Рок Дог». Героев этого увлекательного приключения озвучили Люк Уилсон  («Семейка Тенненбаум»), Эдди Изард («Потерянное Рождество», «Всё могу») и Дж.К. Симмонс («Легенда о Корре», «Одержимость»).

В центре сюжета мультфильма «Рок Дог» молодой пёс по кличке Боди. Ему уготовано пойти по стопам отца и стать защитником родной деревни. Однако попытки его обучения необходимой магии не приводят ни к чему хорошему.  К тому же Боди тайно мечтает стать крутым музыкантом. Отец не воспринимает желания сына всерьёз, но в итоге решает дать ему шанс. Он отправляет бунтаря в большой город, чтобы там тот попытался найти свой путь. Но если у него ничего не выйдет, тогда по возвращении Боди ждёт судьба, уготованная ему ещё до рождения, а это совсем не то, чего он хотел от жизни.

- Это первый режиссёрский проект Эша Браннона за последние 9 лет

- Мультфильм «Рок Дог» основан на китайской книге комиксов, изданной в 2009 году

- Режиссёром фильма стал американец, однако его финансированием занялся исключительно Китай. Таким образом, «Рок Дог» стал самым дорогим анимационным проектом в истории страны, все средства на бюджет которого были выделены исключительно китайской стороной

- Дж.К. Симмонс и Мэй Уитман уже озвучивали персонажей в одном и том же мультфильме. Это был мультсериал «Аватар: Легенда об Аанге»

Несмотря на неодобрение отца, молодой тибетский мастиф мечтает вырваться из родной горной деревни и покорить большой город. Он еще не знает, что судьба уготовила ему массу веселых и опасных приключений, благодаря которым он сможет стать тем защитником родных мест, о котором так мечтает его отец.

6.6 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 4 мая 2017
Премьера онлайн 7 октября 2017
Премьера в мире 8 июля 2016
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Эш Браннон
Эш Браннон
В ролях
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Эдди Иззард
Эдди Иззард
Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Рок Дог 9 постеров
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Рок Дог смотреть онлайн

Рок Дог
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за 1 рубль
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Вслед за «Великой стеной» в свет выходит еще одно американо-китайское детище «Рок Дог» режиссера Эша Браннона. В этот раз Китай полностью взял на себя заботы о финансировании, благодаря чему мультипликационный фильм стал одним из самых дорогостоящих полностью финансированных КНР анимационных произведений. Сюжет основан на книге комиксов китайского художника Чжэн Цзюна «Тибетский мастиф-рокер». «Я никогда не хотел быть парикмахером. Сердце мое всегда…
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andryuninayfnfkmz 28 апреля 2017, 14:59
Деткам обязательно понравится!
Анна Красавина 7 мая 2017, 08:39
Шикарный мультик, даже взрослые перестали ерзать в середине. Больше понравился, чем Босс Молокосос, намного больше. Очень динамичный, интересный, добрый.
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22 голоса
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саундтрек мультфильма Рок Дог
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