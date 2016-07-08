Рок Дог, 2016

Номинант на премию «Оскар» за мультфильм «Лови волну» Эш Браннон, а также человек, подаривший нам «Историю игрушек 2», снимает своё новое мультипликационное творение «Рок Дог». Героев этого увлекательного приключения озвучили Люк Уилсон («Семейка Тенненбаум»), Эдди Изард («Потерянное Рождество», «Всё могу») и Дж.К. Симмонс («Легенда о Корре», «Одержимость»).

В центре сюжета мультфильма «Рок Дог» молодой пёс по кличке Боди. Ему уготовано пойти по стопам отца и стать защитником родной деревни. Однако попытки его обучения необходимой магии не приводят ни к чему хорошему. К тому же Боди тайно мечтает стать крутым музыкантом. Отец не воспринимает желания сына всерьёз, но в итоге решает дать ему шанс. Он отправляет бунтаря в большой город, чтобы там тот попытался найти свой путь. Но если у него ничего не выйдет, тогда по возвращении Боди ждёт судьба, уготованная ему ещё до рождения, а это совсем не то, чего он хотел от жизни.