Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Слон сидит спокойно
Киноафиша Фильмы Слон сидит спокойно
Da xiang xi di er zuo

Слон сидит спокойно, 2018

2018 / Китай
7.8 Оцените
15 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Главное открытие специальной программы 68 Берлинале — одновременно дебют и эпитафия Ху Бо, писателя и режиссёра, покончившего с собой прошлой осенью в возрасте 29 лет. «Слон сидит спокойно» поражает в первую очередь своей киногенией. Неспешный ритм позволяет избежать общих мест многих фильмов о подростках и буллинге, а выверенный музыкальный контрапункт попадает в незащищённую точку: «Слон сидит спокойно» бредит смертью, но ведом мечтой о жизни, какой она могла бы быть. Из города, в одном из депрессивных районов которого находится школа Бу и Лина, отправляются поезда и автобусы в Манжули. Именно там, в Манжули, и живёт слон. Что бы ни происходило вокруг, он всегда сидит неподвижно. Бу, случайно ставшему причиной смерти Шуая, державшего в страхе всю школу, нужно во что бы то ни стало попасть туда. Бунтарь без причины, мечтатель поневоле, он бежит мести старшего брата Шуая. И в бегах ему нет ни помощников, ни защитников. Даже бабушка, которая всегда выручала его в трудные моменты, умерла. Длинные стэдикамовские планы, синкопированные монтажом построковые композиции китайцев Hua Lun, разлитые в воздухе обречённость пополам с надеждой, смертельный, хотя и неожиданный финал и неизбежный слоновий крик в ночной тишине — «Слон сидит спокойно», увы, не самый перспективный, но точно самый вольнолюбивый фильм Форума.

7.8 Оцените
15 голосов
Продолжительность 3 часа 50 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 16 февраля 2018
Возраст 16+
Режиссер
Ху Бо
В ролях
Чжан Юй
Пэн Юйчан
Ван Юйвэнь
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Слон сидит спокойно 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Александра Шаповал 25 апреля 2018, 16:45
По ту сторону отчаяния
Недавно в Пионере, в рамках ММКФ, показали фильм-событие. Участник программы «Форум» 68-го Берлинале, четырехчасовой «Слон… Читать дальше…
Отзывы Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В России впервые пройдёт фестиваль «Современное кино Китая» В Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске с 26 февраля по 3 марта пройдут показы фильмов-сенсаций современного китайского кинематографа: «Пепел — самый чистый белый», «Слон сидит спокойно»,«Дзинпа» и многих других.
Написать
5 февраля 2019 12:53
Каро. Арт: «Слон сидит спокойно» В рамках проекта «Каро.Арт» 15 декабря в двух столицах пройдут показы фильма «Слон сидит спокойно» китайского режиссера Ху Бо. Фильм будет демонстрироваться на языке оригинала
Написать
11 декабря 2018 16:57
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В «Ленкоме» раскрыли доходы вдовы Караченцова: обычным пенсионерам не снилось
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
«С каждым годом похож все больше»: народ ахнул при виде сына Фриске
Приложение киноафиши