Слон сидит спокойно, 2018

Главное открытие специальной программы 68 Берлинале — одновременно дебют и эпитафия Ху Бо, писателя и режиссёра, покончившего с собой прошлой осенью в возрасте 29 лет. «Слон сидит спокойно» поражает в первую очередь своей киногенией. Неспешный ритм позволяет избежать общих мест многих фильмов о подростках и буллинге, а выверенный музыкальный контрапункт попадает в незащищённую точку: «Слон сидит спокойно» бредит смертью, но ведом мечтой о жизни, какой она могла бы быть. Из города, в одном из депрессивных районов которого находится школа Бу и Лина, отправляются поезда и автобусы в Манжули. Именно там, в Манжули, и живёт слон. Что бы ни происходило вокруг, он всегда сидит неподвижно. Бу, случайно ставшему причиной смерти Шуая, державшего в страхе всю школу, нужно во что бы то ни стало попасть туда. Бунтарь без причины, мечтатель поневоле, он бежит мести старшего брата Шуая. И в бегах ему нет ни помощников, ни защитников. Даже бабушка, которая всегда выручала его в трудные моменты, умерла. Длинные стэдикамовские планы, синкопированные монтажом построковые композиции китайцев Hua Lun, разлитые в воздухе обречённость пополам с надеждой, смертельный, хотя и неожиданный финал и неизбежный слоновий крик в ночной тишине — «Слон сидит спокойно», увы, не самый перспективный, но точно самый вольнолюбивый фильм Форума.