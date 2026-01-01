Оповещения от Киноафиши
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Шанхай, я люблю тебя

Шанхай, я люблю тебя

Shanghai, I Love You 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Новый сборник киноновелл от создателей фильмов «Париж, я люблю тебя» и «Нью-Йорк, я люблю тебя» открывает тайны знаменитого китайского мегаполиса.
Страна Китай
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2011
Режиссер
Амос Гитай
Чгуан Лу
В ролях
Эмили Охана
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
