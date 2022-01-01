Моя жизнь, 1950

Экранизация одноименного романа классика китайской литературы Лао Шэ. Фильм представляет собой воспоминания старого полицейского, ставшего свидетелем бурных событий и перемен в истории Китая – от правления династии Цинь в самом начале ХХ века до образования КНР в 1949 г. Прожив тяжелую, полную утрат и страданий, жизнь и честно исполнив свой долг, герой оказывается в положении нищего, бездомного бродяги. Бродя по улицам, он вспоминает все, что произошло с ним на протяжении полувека. Установление народной власти дает ему надежду на светлые дни в старости и встречу с близкими людьми.