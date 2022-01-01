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The Life of Mine / Wo zhe yi bei zi

Моя жизнь, 1950

1950 / Китай
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Экранизация одноименного романа классика китайской литературы Лао Шэ. Фильм представляет собой воспоминания старого полицейского, ставшего свидетелем бурных событий и перемен в истории Китая – от правления династии Цинь в самом начале ХХ века до образования КНР в 1949 г. Прожив тяжелую, полную утрат и страданий, жизнь и честно исполнив свой долг, герой оказывается в положении нищего, бездомного бродяги. Бродя по улицам, он вспоминает все, что произошло с ним на протяжении полувека. Установление народной власти дает ему надежду на светлые дни в старости и встречу с близкими людьми.

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 1 января 1950
Режиссер
Ши Хуэй
В ролях
Ши Хуэй
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Моя жизнь 1 постер
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