Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ограбить Лондон» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма На 10 минут старше: труба
7.1
Киноафиша Фильмы На 10 минут старше: труба
7.1

На 10 минут старше: труба

, 2002
Ten Minutes Older: Trumpet
Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды, Финляндия, Китай / драма / 18+
Постер фильма На 10 минут старше: труба
7.1

В ролях

Маркку Пелтола
(segment: Dogs Have No Hell)
Кати Оутинен
Кати Оутинен
(segment: Dogs Have No Hell)
Марко Хаависто
(segment: Dogs Have No Hell)
Ana Sofia Liaño
(segment: Lifeline)
Pelayo Suarez
(segment: Lifeline)
Celia Poo
(segment: Lifeline)
José Antonio Amieva
(segment: Lifeline)
Fernando García Toriello
(segment: Lifeline)
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
(segment: Int. Trailer Night)
Чарльз Истен
Чарльз Истен
Bill (segment: Twelve Miles to Trona)
Режиссер Аки Каурисмяки, Джим Джармуш, Вим Вендерс, Спайк Ли, Вернер Херцог, Виктор Эрисе, Чэнь Кайгэ
Сценарист Виктор Эрисе, Вернер Херцог, Джим Джармуш, Аки Каурисмяки
Композитор Пол Инглишбай
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Германия / Испания / Нидерланды / Финляндия / Китай
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2002
Премьера в мире 18 мая 2002
Дата выхода
18 мая 2002 Россия 12+
21 сентября 2002 Испания
18 мая 2002 Казахстан
18 мая 2002 США
18 мая 2002 Украина
18 мая 2002 Франция
30 января 2003 Чехия 12+
8 ноября 2002 Южная Корея 12
Сборы в мире $62 221
Производство Matador Pictures, Road Movies Filmproduktion, Atom Films
Другие названия
Ten Minutes Older: The Trumpet, 10 minut później: Trąbka, 10ミニッツ・オールダー　人生のメビウス, Deset minuta stariji - truba, Dieci minuti più vecchio - Il trombettista, Tíz perc - Trombita, Δέκα λεπτά αργότερα: Η τρομπέτα, На 10 минут старше: Труба, 十分鐘前－小號響起, Dalších deset minut

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на На 10 минут старше: труба

На 10 минут старше: виолончель
На 10 минут старше: виолончель драма
2002, Германия / Франция / Великобритания
6.0
Предел контроля
Предел контроля триллер, драма, криминал
2009, США / Испания / Япония
6.0
Gimme Danger. История Игги и The Stooges
Gimme Danger. История Игги и The Stooges документальный
2016, США
7.0
Накойкаци
Накойкаци военный, документальный
2002, США
6.0
Год лошади
Год лошади документальный, мюзикл
1997, США
6.0
Микрокосмос
Микрокосмос документальный
1996, Франция / Швейцария / Италия
7.0
Мой сын, мой сын, что же ты наделал
Мой сын, мой сын, что же ты наделал драма
2009, Германия / США
6.0
Невидимый мир
Невидимый мир драма
2011, Бразилия
6.0
Прощай, моя наложница
Прощай, моя наложница драма
1993, Китай / Гонконг
8.0
Тени в раю
Тени в раю драма
1986, Финляндия
6.0
Юха
Юха драма
1999, Финляндия
7.0
Входите без стука
Входите без стука драма
2005, Франция / Германия / США
5.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Однажды положила лимон в морозилку — и теперь это привычка на всю жизнь: спасает и зимой, и летом
Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца
Вот чем теперь мою ягоды вместо мыла и соды: даже малина не раскисает, а грязь легко уходит
Нашла идеальный сериал по Агате Кристи со звездой «Игры престолов»: всего 3 серии и рейтинг 7,3 — посмотрела на одном дыхании
«Какая гадость эта ваша заливная рыба» — легко. А вот первую реплику фильма вспомните? Сложный тест для киноманов
Шерстяной Гайдай и пушистый Рязанов: героев любимых фильмов СССР превратили в вязаные игрушки – спорим, даже 3/5 не узнаете? (тест)
Майкл и Миранда Пристли глотают пыль: детский мультфильм собрал $1,022 млрд и стал главным кассовым хитом 2026 года
Сериал по «Властелину колец» ждет перезапуск — 3-й сезон начнется с чистого листа, будто первых двух и не существовало
«Не верилось, что будет такая разгадка»: эта серия «Первого отдела» получила самый высокий рейтинг (и она в 1 сезоне)
Нолан впервые оплошал? «Одиссею» хвалят все подряд — но зрители уверяют: за идеальными 97% на RT скрывается совсем другая картина
Только 5 мини-сериалов Netflix идеальны от первой до последней секунды: про №4 и №5 трубили на каждом углу – смотрели остальные?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше