СтранаВеликобритания / Германия / Испания / Нидерланды / Финляндия / Китай
Продолжительность1 час 57 минут
Год выпуска2002
Премьера в мире18 мая 2002
Дата выхода
18 мая 2002
Россия
12+
21 сентября 2002
Испания
18 мая 2002
Казахстан
18 мая 2002
США
18 мая 2002
Украина
18 мая 2002
Франция
30 января 2003
Чехия
12+
8 ноября 2002
Южная Корея
12
Сборы в мире$62 221
ПроизводствоMatador Pictures, Road Movies Filmproduktion, Atom Films
Другие названия
Ten Minutes Older: The Trumpet, 10 minut później: Trąbka, 10ミニッツ・オールダー 人生のメビウス, Deset minuta stariji - truba, Dieci minuti più vecchio - Il trombettista, Tíz perc - Trombita, Δέκα λεπτά αργότερα: Η τρομπέτα, На 10 минут старше: Труба, 十分鐘前－小號響起, Dalších deset minut
Рейтинг фильма
7.1
Оцените10 голосов
7.1IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
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