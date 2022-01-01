Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Все фильмы
Фильмы производства Дании
По алфавиту
По году
По стране
По жанру
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Аргентина
Армения
Афганистан
Бангладеш
Башкортостан
Беларусь
Бельгия
Бенин
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Бутан
Ватикан
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
ГДР
Гаити
Гана
Гватемала
Германия
Гондурас
Гонконг
Гренландия
Греция
Грузия
Дания
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
КНДР
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Конго
Корея
Косово
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Куба
Кувейт
Латвия
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Мадагаскар
Макао
Македония
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Монако
Монголия
Мьянма
Намибия
Непал
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Пакистан
Палестина
Папуа - Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Российская империя
Россия
Руанда
Румыния
СССР
США
Саудовская Аравия
Сенегал
Сербия
Сербия и Черногория
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Сомали
Таджикистан
Таиланд
Тайвань
Танзания
Тунис
Туркмения
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
ФРГ
Федеративные Штаты Микронезии
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чад
Черногория
Чехия
Чехословакия
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Эстония
ЮАР
Югославия
Япония
А
Антбой
10
101 Рейкьявик
BE
Best Thriller Shorts 2
DO
DOKer Shorts #3
DI
Distant Sky: Nick Cave & The Bad Seeds Live in Copenhagen
EF
Efterklang: Призрак Пирамиды
IQ
Iqbal & superchippen
LE
LEGO Бэтмен: Супер-герои DC объединяются
MA
Make my day
PL
Play
TH
TheatreHD: Травиата
TU
Tuulensieppaajat
АД
Адамовы яблоки
АК
Акварель
Акт убийства
АЛ
Аллегро
Альберт
АН
Ангелы вселенной
Андердог
Аниара: Космическая обитель
Антбой 2: Месть красной фурии
Антбой 3
Антихрист
АР
Армия плюс
АС
Астерикс в Британии
Астерикс и Викинги
БА
Бабушка Lo-Fi
Балбесы
Бараны
БЕ
Бей первым, Фредди
Белый, белый день
Бесконечное счастье
Бетонная ночь
БЛ
Благие намерения
Благодать
БО
Бобби Джен
Божественная любовь
Болезнь роста
Большие перемены
Борг/Макинрой
Борьба со льдом
Босиком по стерне
БУ
Буддизм в современном мире
БЫ
Бык
Быстрая прогулка
Быстрые стволы
В
В деревне
В ожидании солнца
В присутствии клоуна
ВА
Вальгалла: Рагнарёк
Вальгалла: Сага о викинге
ВЕ
Величайшие герои
Вернуть отправителю
ВЗ
Взгляд тишины
ВИ
Виновный
ВК
Вкус жизни
ВМ
Вместе
ВО
Возвращение домой
Война
Волк и овца
Волк на пороге
Волшебная жизнь В
Воробьи
ВС
Все ждут Рождество 2: Люси и магический кристалл
Все ждут Рождество: Люси против Крамоса
Все о любви
Все, что вы хотели знать о сексе и налогах
ВТ
Второй шанс
ВЫ
Выбор короля
ВЯ
Вяз и чайка
ГА
Гаваи, Осло
Гадкий утенок и я
Гамсун
ГО
Голод
Гора девственности
Гостья из космоса
ГР
Громче, чем бомбы
ГУ
Гурвинек. Волшебная игра
ДА
Дави на газ!
Далеко на Север
Датский динамит
ДВ
Два мира
ДЕ
Девочка по имени Варпу
Девушка с татуировкой дракона
Девушка, которая взрывала воздушные замки
Девушка, которая играла с огнем
День гнева
Детство бедовой Джейн
ДИ
Дикие люди
Дилер
Дилер 2
Дилер 3
ДО
Доброе сердце
Догвилль
Доля человеческая
Дом духов
Дом, который построил Джек
Домино
Дорогая Венди
ДУ
Дурацкое дело нехитрое
Дурное место
ДЫ
Дыра в моем сердце
ДЭ
Дэвид Линч: Жизнь в искусстве
ДЮ
Дюймовочка
ДЯ
Дядя
ЕВ
Европа
ЕЩ
Еще по одной
ЖЕ
Жена художника
Женщина, которая мечтала о мужчине
ЖУ
Жуки
Журнал 64
ЗА
За тридевять земель 3D
Заключенный R
Затерянный в Кантоне
ЗВ
Звезды Мишлен. Истории с кухни
ЗИ
Зимние братья
ЗО
Зозо
Золотая лошадь
Золото Вальхалла
Золотой берег
ИГ
Игра Карлы
ИД
Ида
Идеалист
Идиоты
ИЗ
Избавь нас от лукавого
ИМ
Империя грез
ИТ
Итальянский для начинающих
Итси-Битси
К
К свету
КА
Как избавиться от остальных
Как приручить медведя
Как убить облака
Каменное сердце
Кандидат
Кафе "Донс Плам"
КВ
Квадрат
КЛ
Клоун навсегда
Ключ, дом, зеркало
КО
Ковер-самолет
Кого ты любишь
Коко-ди Коко-да
Коммуна
Комната 304
Кон-Тики
Королева сердец
Королевский роман
КР
Красная дорога
Красная капелла
Крепыш
Кровь викингов
Кровь на твоем мобильнике
КУ
Кузя и семейка троллей
Курт звереет
ЛЕ
ЛЕГО Ниндзяго Фильм
ЛЕГО Фильм-2
Лего Фильм: Бэтмен
ЛУ
Лучшее впереди
ЛЮ
Любители в космосе
Любовь - все, что тебе нужно
Любовь - это всё, что тебе нужно
МА
Макс Манус. Человек Войны
Мамонт
Мандерлей
Марко Макако
Мастер
Мастера вопля
МЕ
Меланхолия
Мерцающие огни
Месть
Метропия
Мечты у моря
МИ
Мистериум. Охотники на фазанов
Мистериум. Тьма в бутылке
Мистериум: Начало
Мистериум: Эффект Марко
МО
Мои африканские приключения
Моя земля
МУ
Мужики и куры
Мужчина в поисках эротики
МЯ
Мясники в зеленом
НА
На грани
На границе миров
Надежда
Настанет день
Наш человек в Америке
Наше время
НЕ
Не бойся меня
Не говори никому
Не оставляй меня
Не разлей вода
Невероятная история о гигантской груше
Невидимая ячейка
Незабываемые моменты
Незнакомец внутри
НИ
Нико 2
Нико: Путь к звездам
Нимфоманка: Часть 1
Нимфоманка: Часть 2
Ниндзя в клеточку
Нити
ОБ
Об этом не знает никто
ОС
Ослепительный Барри и червяки диско
ОТ
Отель
Отель для самоубийц
Открытые сердца
ОХ
Охота
ПА
Пальме
Пан
Паранормальные
Патруль: По законам улиц
ПЕ
Пелле завоеватель
Персона нон грата
Песни со второго этажа
Песнь моря
Пещера
ПИ
Пиратская бухта: в удалении от клавиатуры
Письма Амины
ПЛ
Пламя и Цитрон
Племяннички в Египте
ПО
По доброй воле
Побег
Побег
Пока не наступили холода
Покажи мне любовь
Послание к Человеку. Международный конкурс. Часть 4
После свадьбы
Последние люди Алеппо
Последний из великих королей
Последняя песнь Мифуне
Посредник
Поцелуй Путина
ПР
Правда о мужчинах
Прага
Преисподняя
Прикосновение руки
Принц Ютландии
Принцесса
Принцесса на горошине
Пришельцы в доме
Пришествие
Приют
Пробуждающая совесть
Пробуждающая совесть 2: Дар змеи
Проголосуйте за меня
ПС
Психоз
ПУ
Путешествие на Марс
РА
Раз-два-три — вперёд!
Рассекая волны
РЕ
Реальная любовь в Нью-Йорке
Реальная цена моды
Реконструкция
РО
Ронал-варвар 3D
Роскилд
РЫ
Рыба-солнце
Рыцари справедливости
СА
Самый главный босс
Сарабанда
Сафари
СВ
Свингер
Своя ноша
СЕ
Семейное дело
СИ
Симон и дубы
Сипсик
СЛ
Слово
Случай в отеле «Нил Хилтон»
СМ
Смешной человек
Смола
СН
Снежное чувство Смиллы
СО
Современный человек
СП
Спасение
СТ
Стойкий
Страна благоденствия
Стронг-Айленд
СУ
Субмарино
Суперкласико
СЧ
Счастливчик Пер
СЫ
Сыны Дании
ТА
Тайна Хилл-Парка
Танцор и велосипедистка
Танцующая в темноте
Тарзан-размазня
ТВ
Творцы снов
ТЕ
Телеграфист
Тельма
Темная лошадка
ТИ
Тигры
Тихое сердце
ТО
Только Бог простит
Том из Финляндии
Топ-модель
Торжество
ТР
Три комнаты меланхолии
Три условия
ТЫ
Ты видишь луну, Дэниел?
Ты и я навсегда
Ты, живущий!
ТЯ
Тягай как девчонка
УБ
Убийца «Святой паук»
УГ
Угоняя лошадей
УЖ
Ужасное счастье
УТ
Утраченный Леонардо
ФА
Факир
ФЕ
Фестиваль кино Дании
ФИ
Финал
ФО
Форс-мажор
ХА
Ханна: Нерассказанная история буддизма
ХИ
Хитрюга Джек
ХР
Храмы культуры
ХУ
Худший человек на свете
ЦВ
Цветения пора
ЦИ
Цирк! Цирк! Цирк!
ЧА
Чародейка
Чартер
Частные беседы
ЧЕ
Человек живет для лучшего
Человек, который спас мир
Через воды
Черная гвоздика
ЧТ
Что не так с природой
ШК
Школа соблазнения
ШТ
Шторм
ЭЛ
Элемент преступления
ЭП
Эпидемия
Эпифания
ЭР
Эрна на войне
Я
Я дышу
Я — Златан
Австралия
Австрия
Азербайджан
Албания
Алжир
Ангола
Аргентина
Армения
Афганистан
Бангладеш
Башкортостан
Беларусь
Бельгия
Бенин
Болгария
Боливия
Босния и Герцеговина
Бразилия
Буркина-Фасо
Бутан
Ватикан
Великобритания
Венгрия
Венесуэла
Вьетнам
ГДР
Гаити
Гана
Гватемала
Германия
Гондурас
Гонконг
Гренландия
Греция
Грузия
Дания
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Иран
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
КНДР
Казахстан
Камбоджа
Камерун
Канада
Катар
Кения
Кипр
Киргизия
Китай
Колумбия
Конго
Корея
Косово
Коста-Рика
Кот-д’Ивуар
Куба
Кувейт
Латвия
Либерия
Ливан
Ливия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Мавритания
Мадагаскар
Макао
Македония
Малайзия
Мали
Мальта
Марокко
Мексика
Молдавия
Монако
Монголия
Мьянма
Намибия
Непал
Нигерия
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
ОАЭ
Пакистан
Палестина
Папуа - Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Пуэрто-Рико
Российская империя
Россия
Руанда
Румыния
СССР
США
Саудовская Аравия
Сенегал
Сербия
Сербия и Черногория
Сингапур
Сирия
Словакия
Словения
Сомали
Таджикистан
Таиланд
Тайвань
Танзания
Тунис
Туркмения
Турция
Уганда
Узбекистан
Украина
Уругвай
ФРГ
Федеративные Штаты Микронезии
Филиппины
Финляндия
Франция
Хорватия
Чад
Черногория
Чехия
Чехословакия
Чили
Швейцария
Швеция
Шри-Ланка
Эквадор
Эстония
ЮАР
Югославия
Япония
Related video
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали