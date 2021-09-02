Холодный расчет, 2021

Актер Шайа ЛаБаф был вынужден покинуть проект из-за загруженного расписания.

Актер Николас Кейдж, который является близким другом режиссера Пола Шредера, посоветовал ему актера Тая Шеридана на одну из ролей в фильме, поскольку он уже работал с ним над фильмом «Джо» и остался под хорошим впечатлением.

Мартин Скорсезе выступил продюсером фильма. Он уже сотрудничал с режиссером Полом Шредером в двух своих самых известных фильмах: «Таксисте» и «Бешеном быке», где Скорсезе был режиссером, а Шредер – сценаристом («Таксист» – оригинальный сценарий, а «Бешеный бык» – адаптированный). Также они вместе работали над «Последним искушением Христа» и «Воскрешая мертвецов».

Съемки были остановлены продюсерами 16 марта 2020 года, когда до их конца оставалось пять дней, после того, как у актера, прилетевшего из Лос-Анджелеса для нескольких сцен, обнаружился положительный результат на COVID-19. Режиссер Пол Шредер был в ярости, о чем написал на своей странице в Facebook, и был крайне недоволен тем, что они не смогли вовремя закончить съемку. В итоге производство фильма возобновилось лишь в июле 2020 года.

Режиссер Пол Шредер уже не раз снимал актера Уиллема Дефо в своих картинах. Это седьмое по счету сотрудничество между режиссером и актером после картин «Скорбь», «Чуткий сон», «Автофокус», «Воскрешенный Адам», «Эскорт для дам» и «Человек человеку волк». Пол Шредер также является сценаристом фильма «Последнее искушение Христа», в котором Уиллему досталась роль Иисуса.

Кинокомпания Focus попросила режиссера Пола Шредера, который никогда не стеснялся публиковать противоречивые заявления, отойти от социальных сетей в период продвижения и выпуска фильма.

Мировая премьера фильма прошла на Венецианском международном кинофестивале.

В октябре 2019 года стало известно, что актер Оскар Айзек сыграет одну из ролей в фильме.