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Холодный расчет, 2021

2021 / Великобритания / Китай
5.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Триллер с Оскаром Айзеком о заядлом игроке в покер
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Причины посмотреть Факты О фильме

Очередной фильм режиссера Пола Шредера рассказывает историю заядлого игрока в покер Уильяма (Оскар Айзек), который намерен помочь внезапно появившемуся в его жизни парню, жаждущему отомстить их знакомому из военного прошлого.

После службы Уильям перестал видеть смысл во многих вещах. Решив начать жизнь с чистого листа, он решает научиться профессионально играть в покер. К тому же он уже обладает самыми главными качествами, которые ценятся в этой игре больше всего: он хладнокровен и расчетлив. Намереваясь заработать как можно больше денег, он тратит все свое свободное время на игру в карты. Однако его размеренная жизнь переворачивается с ног на голову, когда на его пути появляется сломленный и озлобленный молодой человек, который просит Уильяма о помощи. Он хочет осуществить план мести высокопоставленному военному полковнику. Разочаровавшийся в жизни Уильям видит в молодом человеке шанс на искупление. Заключив сделку с таинственным финансистом из мира азартных игр, Уильям берет парня с собой в опасное путешествие, где их будут поджидать бесконечные переходы из одного казино в другое до тех пор, пока троица не соберется принять участие в Мировой серии покера, которая проходит в Лас-Вегасе. Но удержать своего неопытного подопечного на соблазнительной дорожке легких денег окажется куда сложнее, чем Уильям мог представить. Тем временем неожиданные встречи и обстоятельства могут утащить самого Уильяма обратно в темноту прошлого. Теперь он оказывается втянут не просто в игру на деньги, ведь ценой выигрыша может быть чья-то жизнь. 

Актер Шайа ЛаБаф был вынужден покинуть проект из-за загруженного расписания.

Актер Николас Кейдж, который является близким другом режиссера Пола Шредера, посоветовал ему актера Тая Шеридана на одну из ролей в фильме, поскольку он уже работал с ним над фильмом «Джо» и остался под хорошим впечатлением.

Мартин Скорсезе выступил продюсером фильма. Он уже сотрудничал с режиссером Полом Шредером в двух своих самых известных фильмах: «Таксисте» и «Бешеном быке», где Скорсезе был режиссером, а Шредер – сценаристом («Таксист» – оригинальный сценарий, а «Бешеный бык» – адаптированный). Также они вместе работали над «Последним искушением Христа» и «Воскрешая мертвецов».

Съемки были остановлены продюсерами 16 марта 2020 года, когда до их конца оставалось пять дней, после того, как у актера, прилетевшего из Лос-Анджелеса для нескольких сцен, обнаружился положительный результат на COVID-19. Режиссер Пол Шредер был в ярости, о чем написал на своей странице в Facebook, и был крайне недоволен тем, что они не смогли вовремя закончить съемку. В итоге производство фильма возобновилось лишь в июле 2020 года.

Режиссер Пол Шредер уже не раз снимал актера Уиллема Дефо в своих картинах. Это седьмое по счету сотрудничество между режиссером и актером после картин «Скорбь», «Чуткий сон», «Автофокус», «Воскрешенный Адам», «Эскорт для дам» и «Человек человеку волк». Пол Шредер также является сценаристом фильма «Последнее искушение Христа», в котором Уиллему досталась роль Иисуса.

Кинокомпания Focus попросила режиссера Пола Шредера, который никогда не стеснялся публиковать противоречивые заявления, отойти от социальных сетей в период продвижения и выпуска фильма.

Мировая премьера фильма прошла на Венецианском международном кинофестивале.

В октябре 2019 года стало известно, что актер Оскар Айзек сыграет одну из ролей в фильме.

Главное в покере — сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперёд. Именно этими навыками Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию в Мировой серии и большим деньгам, понимая, что это его возможность оставить позади тайны своего прошлого. Но когда судьба подкидывает ему шанс на возмездие, Уильям оказывается втянут в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги.

5.5 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 23 сентября 2021
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 2 сентября 2021
Возраст 18+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Пол Шредер
Пол Шредер
В ролях
Уиллем Дефо
Уиллем Дефо
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Тиффани Хэддиш
Тиффани Хэддиш
Тай Шеридан
Тай Шеридан
Все актеры и съемочная группа
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Холодный расчет
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При солнечных лучах венецианского острова Лидо показали новую работу Пола Шредера, любимого сценариста Мартина Скорсезе и очень детализированного режиссёра прошлого и настоящего. Рассказываем, о чем «Холодный расчет» и правильно ли перевели название фильма. В центре сюжета – путешествие Уильяма Телла по казино и общение с самыми разными личностями. Мужчина с профессиональным хладнокровием владеет колодой и незаметно считает карты. Впереди – серьезный турнир по покеру…
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evgeniya_brendyuchkova 29 сентября 2021, 18:48
Нудятина невозможная ! Ни сюжета интесного, ни юмора. Весь фильм даже нет толком самой игры в карты... только жуть какая то в виде воспоминаний… Читать дальше…
dotaspb87 24 сентября 2021, 17:06
Отстой, вялый скучный фильм без морали и идеи
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