Холодный расчет, 2021

Очередной фильм режиссера Пола Шредера рассказывает историю заядлого игрока в покер Уильяма (Оскар Айзек), который намерен помочь внезапно появившемуся в его жизни парню, жаждущему отомстить их знакомому из военного прошлого.
После службы Уильям перестал видеть смысл во многих вещах. Решив начать жизнь с чистого листа, он решает научиться профессионально играть в покер. К тому же он уже обладает самыми главными качествами, которые ценятся в этой игре больше всего: он хладнокровен и расчетлив. Намереваясь заработать как можно больше денег, он тратит все свое свободное время на игру в карты. Однако его размеренная жизнь переворачивается с ног на голову, когда на его пути появляется сломленный и озлобленный молодой человек, который просит Уильяма о помощи. Он хочет осуществить план мести высокопоставленному военному полковнику. Разочаровавшийся в жизни Уильям видит в молодом человеке шанс на искупление. Заключив сделку с таинственным финансистом из мира азартных игр, Уильям берет парня с собой в опасное путешествие, где их будут поджидать бесконечные переходы из одного казино в другое до тех пор, пока троица не соберется принять участие в Мировой серии покера, которая проходит в Лас-Вегасе. Но удержать своего неопытного подопечного на соблазнительной дорожке легких денег окажется куда сложнее, чем Уильям мог представить. Тем временем неожиданные встречи и обстоятельства могут утащить самого Уильяма обратно в темноту прошлого. Теперь он оказывается втянут не просто в игру на деньги, ведь ценой выигрыша может быть чья-то жизнь.
Актер Шайа ЛаБаф был вынужден покинуть проект из-за загруженного расписания.
Актер Николас Кейдж, который является близким другом режиссера Пола Шредера, посоветовал ему актера Тая Шеридана на одну из ролей в фильме, поскольку он уже работал с ним над фильмом «Джо» и остался под хорошим впечатлением.
Мартин Скорсезе выступил продюсером фильма. Он уже сотрудничал с режиссером Полом Шредером в двух своих самых известных фильмах: «Таксисте» и «Бешеном быке», где Скорсезе был режиссером, а Шредер – сценаристом («Таксист» – оригинальный сценарий, а «Бешеный бык» – адаптированный). Также они вместе работали над «Последним искушением Христа» и «Воскрешая мертвецов».
Съемки были остановлены продюсерами 16 марта 2020 года, когда до их конца оставалось пять дней, после того, как у актера, прилетевшего из Лос-Анджелеса для нескольких сцен, обнаружился положительный результат на COVID-19. Режиссер Пол Шредер был в ярости, о чем написал на своей странице в Facebook, и был крайне недоволен тем, что они не смогли вовремя закончить съемку. В итоге производство фильма возобновилось лишь в июле 2020 года.
Режиссер Пол Шредер уже не раз снимал актера Уиллема Дефо в своих картинах. Это седьмое по счету сотрудничество между режиссером и актером после картин «Скорбь», «Чуткий сон», «Автофокус», «Воскрешенный Адам», «Эскорт для дам» и «Человек человеку волк». Пол Шредер также является сценаристом фильма «Последнее искушение Христа», в котором Уиллему досталась роль Иисуса.
Кинокомпания Focus попросила режиссера Пола Шредера, который никогда не стеснялся публиковать противоречивые заявления, отойти от социальных сетей в период продвижения и выпуска фильма.
Мировая премьера фильма прошла на Венецианском международном кинофестивале.
В октябре 2019 года стало известно, что актер Оскар Айзек сыграет одну из ролей в фильме.
Главное в покере — сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперёд. Именно этими навыками Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию в Мировой серии и большим деньгам, понимая, что это его возможность оставить позади тайны своего прошлого. Но когда судьба подкидывает ему шанс на возмездие, Уильям оказывается втянут в игру, где на кону стоит нечто большее, чем деньги.