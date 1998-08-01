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Постер фильма До встречи
7.2
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7.2

До встречи

, 1998
Bu jian bu san / Be There or Be Square
Китай / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма До встречи
7.2

О фильме

Герои этого фильма – китайцы, одержимые мечтой стать американцами. Симпатичный, но непутевый Лю Юань приезжает в Лос-Анджелес из Пекина и встречает довольно холодный прием. Попытки получить работу и приспособиться к американской действительности оборачиваются для него постоянными проблемами. На его пути встают злоумышленники и извращенцы. В лице его новой знакомой и соотечественницы Ли Цин судьба предлагает ему не только помощь, но и объект сердечной привязанности. Правда, при этом и сама Ли Цин то и дело попадает в неловкие ситуации. Впрочем, законы романтической комедии неминуемо подводят сюжет к счастливой развязке.

В ролях

Гэ Ю
Liu Yuan
Сюй Фань
Сюй Фань
Li Qing
Bobby C. King
Masked robber
Режиссер Фэн Сяоган
Сценарист Фэн Сяоган, Xiao Yang Gu
Композитор Сань Бао
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1998
Премьера онлайн 1 февраля 2021
Премьера в мире 1 августа 1998
Дата выхода
1 августа 1998 Китай
Производство Beijing Film Studio, Beijing Forbidden City Film, Sleiman/Tyrol Films
Другие названия
Bu jian bu san, Be There or Be Square, Be There or Be Square (1998), Se disperser invisiblement, До встречи, 不見不散, 不见不散

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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