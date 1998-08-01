Герои этого фильма – китайцы, одержимые мечтой стать американцами. Симпатичный, но непутевый Лю Юань приезжает в Лос-Анджелес из Пекина и встречает довольно холодный прием. Попытки получить работу и приспособиться к американской действительности оборачиваются для него постоянными проблемами. На его пути встают злоумышленники и извращенцы. В лице его новой знакомой и соотечественницы Ли Цин судьба предлагает ему не только помощь, но и объект сердечной привязанности. Правда, при этом и сама Ли Цин то и дело попадает в неловкие ситуации. Впрочем, законы романтической комедии неминуемо подводят сюжет к счастливой развязке.